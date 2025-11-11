“Me volví la experta en citas virtuales”: Erika Quizena, la diseñadora que exporta moda artesanal
Cortesía : Erika Quizena
Erika Quizena, diseñadora barranquillera y fundadora de su marca de moda artesanal de lujo, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio. Habló sobre su exclusivo modelo de negocio, el impacto de sus 25 artesanas y cómo una crisis la llevó a innovar y expandirse a 16 países.
El amor de Quizena por lo artesanal se define por un trabajo “demasiado exclusivo y especializado”. En su taller de Barranquilla, las telas se crean desde cero, se tiñen y se “bordan todo a mano”. Es un modelo de “calidad y no en cantidad”; cada vestido requiere “entre tres y seis meses de trabajo”, comentó.
Su historia cambió drásticamente con la pandemia. Su negocio, centrado en vestidos de fiesta, se enfrentó a un mundo sin eventos. “Fue cuando yo dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos?”, relató. En lugar de detenerse, lanzó en redes la iniciativa “Sueño de Amor”, regalando un vestido de novia a una trabajadora del sector salud.
La diseñadora relató cómo esta campaña le abrió las puertas a “una oportunidad grandísima de la virtualidad”. Se convirtió, en sus palabras, en “la experta en citas virtuales”, perfeccionando un método para asesorar a clientas de todo el mundo, tomarles medidas y entender su figura a través de videollamadas.
Quizena tiene como meta que sus diseños sean únicos para cada mujer. Su objetivo es entenderlas y “resaltar lo bonito” que todas tienen. Hoy, su éxito virtual le permite enviar piezas “hechas a la medida” al otro lado del mundo, logrando que el vestido “queda perfecto”, un logro que ella misma describe como “adrenalina pura”.
