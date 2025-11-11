Tendencias

"Me volví la experta en citas virtuales": Erika Quizena, la diseñadora que exporta moda artesanal

Erika Quizena habló sobre su trayectoria como diseñadora de modas y como la pandemia le dio la oportunidad de iniciar su actual modelo de negocio.

Cortesía : Erika Quizena

Fabian Macias

Erika Quizena, diseñadora barranquillera y fundadora de su marca de moda artesanal de lujo, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio. Habló sobre su exclusivo modelo de negocio, el impacto de sus 25 artesanas y cómo una crisis la llevó a innovar y expandirse a 16 países.

El amor de Quizena por lo artesanal se define por un trabajo “demasiado exclusivo y especializado”. En su taller de Barranquilla, las telas se crean desde cero, se tiñen y se “bordan todo a mano”. Es un modelo de “calidad y no en cantidad”; cada vestido requiere “entre tres y seis meses de trabajo”, comentó.

Su historia cambió drásticamente con la pandemia. Su negocio, centrado en vestidos de fiesta, se enfrentó a un mundo sin eventos. “Fue cuando yo dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos?”, relató. En lugar de detenerse, lanzó en redes la iniciativa “Sueño de Amor”, regalando un vestido de novia a una trabajadora del sector salud.

La diseñadora relató cómo esta campaña le abrió las puertas a “una oportunidad grandísima de la virtualidad”. Se convirtió, en sus palabras, en “la experta en citas virtuales”, perfeccionando un método para asesorar a clientas de todo el mundo, tomarles medidas y entender su figura a través de videollamadas.

Quizena tiene como meta que sus diseños sean únicos para cada mujer. Su objetivo es entenderlas yresaltar lo bonito” que todas tienen. Hoy, su éxito virtual le permite enviar piezas hechas a la medida al otro lado del mundo, logrando que el vestido “queda perfecto”, un logro que ella misma describe como “adrenalina pura”.

Escuche la entrevista completa aquí:

