Actualidad

Exembajador Jairo Clopatofsky se adhiere a campaña de Juan Carlos Pinzón

“Este es un esfuerzo de amor por el país, de compromiso patriótico, de darle la vuelta a la página”, dijo Juan Carlos Pinzón tras hacer el anuncio de Jairo Clopatofsky.

Jairo Clopatofsky y Juan Carlos Pinzón. Foto: Colprensa

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón anunció este miércoles la adhesión del exembajador Jairo Clopatofsky a su campaña. Así lo hizo desde un evento en el Hotel El Portón en Bogotá.

“Este es un esfuerzo de amor por el país, de compromiso patriótico, de darle la vuelta a la página”, dijo Pinzón tras hacer el anuncio.

Por su parte, Clopatofsky aseguró que “cuando uno se pone a pensar en tantos precandidatos y las opciones, tenemos coincidencias conceptuales con Juan Carlos Pinzón, no solamente desde nuestra carrera pública, sino que además desde que venimos trabajando con nuestras familias”.

Es de recordar que Clopatofsky fue senador en 1994 y 2002, y ha sido cercano al expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, años después, dio un giro e ingresó al Partido de la U y se acercó al gobierno de Juan Manuel Santos, donde ocupó varios cargos.

Durante esa administración fue director de Coldeportes y luego cónsul en Vancouver (Canadá) hasta 2014. Posteriormente, en el gobierno del expresidente Iván Duque, se desempeñó como embajador de Colombia en Jamaica.

