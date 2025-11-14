Adriana Chamorro lidera un nuevo movimiento salsero que impulsa el papel de la mujer en la sociedad

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La apertura que Adriana Chamorro le da a las mujeres en el mundo de la Salsa

Adriana Chamorro, fundadora de la agrupación de mujeres ‘Orquesta Canela’ y comunicadora social, contó su historia con la música, como cuando, desde muy joven, se adentró en la salsa y se encontró con las dificultades que implica ser mujer una vez allá.

Chamorro ya tiene casi 15 años de experiencia en la escena, y, con base en los desafíos que genera el machismo y la falta de espacios, grabó el primer disco de una banda 100% femenina en Latinoamérica. También destacó el papel de su fundación ‘Voz Mujer’, que quiere apoyar a otras artistas emergentes que les guste el género.

Chamorro, como novedad, presentó el “Cali Salsa Festival”, un festival exclusivo para mujeres salseras que se hará el 21 de noviembre.

Este evento quiere ayudar con la falta de oportunidades que los escenarios comunes tienen y va a reunir a solistas, orquestas e incluso DJ’s femeninas.

El llamado de Adriana, tanto para sus contemporaneas como para las nuevas generaciones de artistas, es a seguir adelante con los sueños musicales que puedan tener, sin que importe la edad o el rol de familia.

“Las mujeres en la salsa tenemos un nuevo sonido para entregarle al mundo. Desempolven ese tambor, saquen la trompeta y vuelvan a tocar, porque la vocación de la música estará hasta el día que nos muramos”, concluyó.

