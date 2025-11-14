Pico y placa regional en Bogotá y Soacha este lunes festivo 17 de noviembre: Así será

El lunes 17 de noviembre, la medida de pico y placa regional estará en implementación para regular el flujo vehicular que retorna a la ciudad tras el puente festivo. Esta restricción, que se activa tradicionalmente el último día de todos los puentes festivos o cuando lo determine la Administración Distrital, busca disminuir la congestión en las principales vías de acceso.

La medida aplica exclusivamente para los vehículos particulares que ingresan a Bogotá, y se estructura en dos franjas horarias cruciales, diferenciando el acceso según el último dígito de la placa del automotor.

Regulación horaria y por número de placa

Para garantizar un flujo vehicular escalonado y seguro, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha definido la siguiente programación para el ingreso de vehículos:

12:00 p. m. a 4:00 p. m.: en este primer lapso, únicamente se permitirá el ingreso de vehículos particulares cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

en este primer lapso, únicamente se permitirá el ingreso de vehículos particulares cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8). 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: durante las cuatro horas siguientes, la restricción cambiará, habilitando el ingreso solo para los automotores con placas finalizadas en **número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Es fundamental tener presente que fuera de este rango de tiempo, antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., la restricción de Pico y Placa Regional no es aplicable.

La restricción abarca la totalidad de los nueve corredores de ingreso a la capital, impactando directamente las rutas que conectan a Bogotá con Cundinamarca y otras regiones del país.

Entre estos corredores se destaca la autopista sur, la cual es vital para el retorno desde el sur del país. La medida aplicará en esta vía desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido Sur–Norte.

Puede leer: Estos son los cambios en el pico y placa para los vehículos que no están matriculados en Bogotá

Los nueve corredores donde rige la restricción son:

Autopista Norte (sentido Norte – Sur). Autopista Sur (sentido Sur – Norte, desde Soacha). Avenida Centenario o Calle 13 (sentido Occidente – Oriente). Calle 80 (sentido Occidente – Oriente). Carrera Séptima (sentido Norte – Sur). Avenida Boyacá - vía al Llano (sentido Sur – Norte). Vía Suba - Cota (sentido Norte – Sur). Vía La Calera (sentido Oriente – Occidente). Vía a Choachí (sentido Oriente – Occidente).

Estas son las sanciones si no cumple el pico y placa

Las excepciones de circulación que aplican para el pico y placa habitual en la semana, como el Pico y Placa Solidario o la modalidad de carro compartido, no son válidas para la restricción regional impuesta durante los festivos.

El incumplimiento de esta normativa de movilidad está tipificado en el Código Nacional de Tránsito bajo la infracción C.14, la cual sanciona el transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos por la autoridad competente.

El vehículo infractor puede ser inmovilizado y la multa correspondiente, según datos de 2022, ascendía a $468.500. Por ello, planificar el regreso con antelación es la herramienta más efectiva para evitar contratiempos y sanciones.

La aplicación de esta medida en días festivos como el lunes 17 de noviembre es un esfuerzo concertado entre las administraciones locales y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para asegurar el orden y la fluidez en el ingreso de ciudadanos, priorizando la descongestión de las vías que sirven como puertas de entrada a la capital.

Escuche W Radio en vivo: