El Kremlin rechazó las modificaciones europeas al plan de paz de Estados Unidos

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: Omer Messinger/Getty Images/MANDEL NGAN/AFP via Getty Images/VYACHESLAV PROKOFYEV/POOL/AFP via Getty Images

“En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene”, dijo Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, a medios locales.

El diplomático consideró “lógico” que ahora los estadounidenses se pongan en contacto con Moscú “para reunirse y comenzar la discusión de manera presencial”.

“Sabemos que hay ciertas señales al respecto, pero no existe un acuerdo concreto sobre un encuentro entre representantes rusos y estadounidenses”, señaló, al añadir que el Kremlin no ha recibido propuestas sobre “quién y cuándo tiene intención de venir a Moscú”.

Subrayó que Rusia recibió el plan original de 28 puntos que recoge “los entendimientos que fueron alcanzados en Alaska”, donde tuvo lugar la cumbre en agosto pasado entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump.

“Muchas, yo diría que no todas, pero muchas de las cláusulas de ese plan nos parecen totalmente aceptables”, señaló sobre el plan original que fue refutado por Kiev y los europeos al considerarlo demasiado prorruso.

Con respecto a otros puntos del plan original de EE.UU., “por supuesto requieren una discusión y un análisis de lo más pormenorizado entre las partes”.

Al mismo tiempo, consideró “natural” que el plan original “sea modificado con cambios por nuestra parte, seguramente también por parte ucraniana, y por la parte estadounidense y europea”.

Al igual que hiciera esta mañana el portavoz del Kremlin, Ushakov aseguró que existen muchas “especulaciones” al respecto y que las autoridades rusas sólo creen lo que recibieron “por los correspondientes canales” oficiales.

El plan que Washington presentó a Moscú rechazaba categóricamente el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras la nueva versión deja espacio a una decisión consensuada de los países miembros de la Alianza Atlántica.

Además, obligaba a Ucrania a abandonar todo el Donbás, cuando sus tropas aún controlan en torno al 20 % del territorio de la región de Donetsk.

Eso sí, ambos planes no contemplan una declaración de un alto el fuego hasta que ambos bandos acepten el plan de paz.

Aunque tras conocerse la existencia del plan, Putin respondió primero desplazándose a un puesto de mando para conocer la marcha de la ofensiva rusa en Ucrania, después aseguró que puede servir de base “para el arreglo pacífico definitivo” del conflicto.

Requiere “un análisis exhaustivo”, afirmó al reunirse el viernes con el Consejo de Seguridad de Rusia.

Estados Unidos y Ucrania informaron en un comunicado conjunto que, como resultado de las conversaciones mantenidas el domingo en Ginebra, los dos países han elaborado “un marco de paz actualizado y perfeccionado”.

Le puede interesar: Donald Trump criticó que Ucrania no ha agradecido los esfuerzos de EE.UU. por alcanzar la paz

“Cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz justa y sostenible”, señalaba la nota oficial

Escuche W Radio en vivo aquí: