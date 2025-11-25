Estudian solicitud de revocatoria del rector de la Uniatlántico

El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico estudia la solicitud de revocatoria de la designación de Leyton Barrios como rector de la institución.

En la sesión extraordinaria de este 24 de noviembre, se le dio apertura a una actuación administrativa para dar claridad al proceso en el que Barrios resultó elegido para el periodo 2025–2029.

Con la decisión, se busca despejar las dudas sobre la designación, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Además del inicio de la actuación administrativa para resolver la solicitud de revocatoria directa de Leyton Barrios, se había propuesto trasladar al rector los documentos presentados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para su evaluación y decisiones correspondientes.

Sin embargo, el estudio de la revocatoria fue aprobado por la mayoría de los miembros del Consejo Superior.

Entre los votos a favor, estuvo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; Melissa Obregón, designada del presidente de la República; Juan Carlos Bolívar, delegado del MEN; Marley Vanegas, representante de los profesores y Guillermo Rodríguez, representante de los exrectores.

El propósito de la actuación es garantizar la transparencia en el proceso y reafirmar la defensa de la autonomía universitaria.

Por su parte, la Gobernación del Atlántico ordenó a la Secretaría Jurídica del departamento trasladar a las autoridades competentes los informes de presuntas falsedades que presentó el Ministerio de Educación Nacional durante el Consejo Superior, y realizar las acciones administrativas y judiciales necesarias para determinar la validez de la designación del rector.

“Con esta decisión, el Consejo Superior inicia un proceso administrativo que permitirá esclarecer el procedimiento de designación y garantizar que las actuaciones institucionales se ajusten a la legalidad y a los principios de transparencia que rigen la Universidad del Atlántico”, concluyeron.

