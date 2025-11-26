Deportes Tolima derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe en El Campín y sigue líder del grupo B

Bogotá. Noviembre 25 de 2025. Independiente Santa Fe enfrenta a Deportes Tolima, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 3 de los cuadrangulares finales, en el Estasio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).

Este martes, 25 de noviembre, se dio inicio a la tercera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y el compromiso que abrió la fecha se disputó en la ciudad de Bogotá, donde Independiente Santa Fe recibió la visita del Deportes Tolima.

En un partido bastante disputado y de ida y vuelta, Deportes Tolima sorprendió de visita y derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín.

El conjunto pijao se quedó con la victoria gracias a los goles de Adrián Parra y Kevin Pérez, quienes anotaron en los minutos 7 y 34, respectivamente. Por su parte, Christian Mafla puso el descuento para los ‘Leones’ al 45+4′.

La primera anotación del partido llegó al minuto 7, cuando Adrián Parra ingresó al área y remató de primera, tras una asistencia del costado izquierdo.

El conjunto visitante se animó en el partido y logró ampliar la ventaja. Al minuto 34, Kevin Pérez hizo una gran jugada individual, burló al arquero y definió con el arco vacío para poner el 2-0 a favor del Deportes Tolima.

El cuadro local reaccionó y descontó antes de finalizar el primer tiempo. En el minuto 45+4, Christian Mafla marcó de cabeza, tras un centro de Omar Fernández y colocó el 2-1, resultado que se mantuvo hasta el pitazo final y le dio el triunfo a Deportes Tolima sobre Independiente Santa Fe.

¡@cdtolima SE HIZO FUERTE EN LA FECHA 3 ANTE SANTA FE Y GANÓ 2-1 EN EL CAMPÍN! 🟤🟡🤩💥



⚽️ Con goles de Adrián Parra y de Kevin Pérez el ‘Pijao’ sumó de a tres y sigue liderando el Grupo A con 7 unidades. 🏆 pic.twitter.com/NbMXlAK31U — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2025

Con este resultado, Deportes Tolima llegó a 7 puntos y se mantiene como líder del grupo B, seguido Atlético Bucaramanga con 4 unidades. El tercer lugar es para Independiente Santa Fe con tres puntos y en el último lugar está Fortaleza sin unidades.

En la próxima jornada fecha, se repite este duelo, pero cambia el lugar. El sábado 29 de noviembre, Deportes Tolima recibe a Independiente Santa Fe a las 5:30 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro.

Ese mismo día, pero a las 8:00 p.m., Fortaleza recibe al Atlético Bucaramanga en el estadio de Techo, en la ciudad de Bogotá.

Escuche W Radio en vivo aquí: