¿Cómo saber si tiene VIH? Experto explicó en el día mundial del SIDA

Andrés Cuestas, médico con doble maestría en epidemiología y salud pública, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este lunes, 1 de diciembre, sobre el día mundial del SIDA.

Cuestas, abordó el preocupante panorama del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y la urgencia de la detección temprana.

El experto reveló que, aunque 186.000 personas han sido diagnosticadas en Colombia, se estima que 44.000 desconocen aún que viven con el virus, según cifras de UNUCIDA. Además, la incidencia se incrementó con 14.555 nuevos casos registrados el año pasado.

Según el especialista, el principal desafío es la naturaleza del VIH pues este, no presenta signos ni síntomas específicos en sus etapas iniciales; tras la exposición, podría presentar una leve gripa a las dos semanas, pero la enfermedad a menudo avanza sin manifestaciones claras hasta que el sistema de defensa del cuerpo se debilita; este estadio avanzado es conocido como SIDA.

Cuestas enfatizó que el acceso a la prueba es un derecho y un deber de salud pública y recomendó que toda persona con una vida sexual activa se realice el examen al menos una vez al año.

Si se presenta una relación de riesgo, las pruebas rápidas deben efectuarse esperando, al menos, dos semanas para ser confiables, según el especialista.

Según el médico, el VIH se transmite a través de los siguientes fluidos:

Sangre

Líquido seminal

Líquido vaginal

Líquido rectal

Leche materna

El experto explicó que, el diagnóstico temprano es vital, ya que los avances terapéuticos han convertido el VIH en una enfermedad crónica manejable, similar a la hipertensión o la diabetes pues los pacientes que cumplen de forma responsable al tratamiento pueden tener una expectativa de vida igual o superior a la de una persona sin el virus.

Cuestas aclaró también, la verdadera lucha actual, es contra el estigma y la desinformación, que impiden a las personas buscar el diagnóstico y el tratamiento a tiempo.

Escuche la entrevista completa aquí:

