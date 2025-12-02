Capturan a un hombre que realizaba disparos al aire con un fusil en la localidad de Usaquén
Uno de los capturados tiene anotaciones por cuatro delitos.
En las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.
Según la información, los hechos se dieron en el barrio Canaima, donde los uniformados fueron alertados por unos disparos, producto de arma de fuego. Inmediatamente, se trasladaron al lugar y observan a un hombre quien, al notar la presencia de las autoridades, trata de huir en un carro con otra persona.
Se inicia un seguimiento por parte de los uniformados y se logra interceptar este vehículo en la calle 195 con carrera 20. Al revisar el carro, se halló en el interior un arma de fuego tipo fusil con un proveedor, cinco cartuchos y una máscara.
Uno de los capturados tiene anotaciones por los delitos de extorsión, porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Finalmente, los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
