TGI y Treebu Latam impulsan proyecto de liderazgo a 30 mujeres rurales del Tolima

La Transportadora de Gas Internacional (TGI) y Treebu Latam se juntaron con el fin de impulsar un proyecto que busca transformar la realidad de 30 mujeres rurales del departamento del Tolima.

A través de este proceso de cinco meses, las mujeres se someten a una formación integral que busca fortalecer su liderazgo, autonomía económica y participación activa en sus territorios. Esto, por medio de oportunidades comerciales y el acceso a herramientas tecnológicas, para generar un crecimiento tanto como emprendedoras y como lideresas de la comunidad.

De esta manera, las mujeres pasan de ser al saber hacer, pues se busca fortalecer las habilidades personales, emocionales y productivas, utilizando programas de liderazgo, emprendimiento, marketing digital, finanzas e innovación.

Durante el proceso, las 30 mujeres participaron en una rueda de negocios, donde expusieron sus productos a compradores nacionales y representantes comerciales de Florida y California, internacionalizando los emprendimientos rurales y exhibiendo el alto potencial del talento femenino en el campo colombiano.

Además, este 1 de diciembre, TGI y Treebu lanzaron una plataforma digital donde las mujeres exhiben, promocionan y comercializan sus productos a una escala global.

Finalmente, las 30 mujeres recibirían una graduación por parte de universidades de alto prestigio en Colombia, permitiéndoles demostrar y certificar su potencial como grandes empresarias.

Santiago José Reyes Botero, Director de Gestión Integral y Sostenibilidad de TGI, afirmó que el “proceso impulsa vidas más allá de los negocios. Cada mujer que se forma, se fortalece y emprende, transforma su entorno y crea oportunidades para otras”.

Además, la representante legal de Treebu Latam, María Alejandra González Echeverri, se refirió sobre el impacto emocional y colectivo de este proceso: “Este convenio trasciende la formación empresarial; es un proceso de transformación personal y comunitaria. Estas mujeres redescubrieron su propósito y hoy están listas para conquistar escenarios globales”.

El proyecto entre TGI y Treebu Latam se hace conocer como un referente de innovación social, inclusión económica y liderazgo femenino rural, que al brindar las herramientas y el acompañamiento necesario a las mujeres, el territorio, las comunidades y el país, avanza.

Escuche W Radio en vivo aquí: