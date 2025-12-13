Prueba escrita del Concurso Docentes 2026 ya tiene fecha: Verifique citación de MinEducación

El Ministerio de Educación Nacional ha establecido una fecha crucial para miles de educadores vinculados al sistema oficial en Colombia, la aplicación de la prueba pedagógica escrita dentro del proceso de evaluación para el ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial.

Esta evaluación es un mecanismo voluntario dirigido exclusivamente a las maestras y maestros que laboran bajo el régimen del Decreto 1278 de 2002.

El compromiso con el reconocimiento y la dignificación de la labor docente llevó al ministerio a emitir la Resolución 018987 de 2025, en la que se definieron las reglas y el cronograma oficial de este proceso.

El año anterior, más de 80.000 educadores lograron mejorar sus condiciones salariales gracias a este mecanismo. Para esta cohorte, se espera que más de 40.000 educadores sean convocados a participar en la evaluación, la cual se aplicará en 59 municipios del territorio nacional.

Calendario de la prueba y los habilitados

La fecha definida para la presentación de la prueba pedagógica escrita es el 22 de febrero de 2026. Este instrumento constituye un paso fundamental dentro de la evaluación.

Los docentes interesados deben prestar especial atención a las etapas previas de verificación y citación:

El listado inicial de educadores que cumplen los requisitos para participar fue publicado el 6 de octubre de 2025 .

. La citación oficial, detallando la hora y el lugar de la presentación de la prueba, disponible desde el pasado 9 de diciembre de 2025 .

. Los educadores habilitados debieron adquirir el Número de Identificación Personal (NIP) entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, y formalizar su inscripción o modificar datos hasta el 20 de noviembre de 2025.

La evaluación para el ascenso busca medir el desempeño, la experiencia y las competencias, garantizando que el educador obtenga mejores oportunidades salariales y de desarrollo profesional. El proceso está orientado a la reflexión sobre la práctica pedagógica.

Para obtener el ascenso de grado o la reubicación salarial, el educador debe alcanzar una calificación superior al 80%. La evaluación se compone de varios instrumentos de valoración:

Prueba Pedagógica: de carácter escrito y diseñada por una Institución de Educación Superior pública y con acreditación de alta calidad.

de carácter escrito y diseñada por una Institución de Educación Superior pública y con acreditación de alta calidad. Autoevaluación del Desempeño: instrumento que permite al educador calificarse en sus funciones.

instrumento que permite al educador calificarse en sus funciones. Valoración de la Experiencia: reconocimiento meritorio a los años de servicio, con un puntaje máximo para quienes tienen s5 años cumplidos o más.

reconocimiento meritorio a los años de servicio, con un puntaje máximo para quienes tienen s5 años cumplidos o más. Valoración de la Zona de Desempeño: Se otorgan más puntos a quienes trabajan en zonas rurales de difícil acceso (hasta 15 puntos) que en zonas urbanas certificadas (12 puntos), reconociendo la equidad y las condiciones geográficas.

Se otorgan más puntos a quienes trabajan en zonas rurales de difícil acceso (hasta 15 puntos) que en zonas urbanas certificadas (12 puntos), reconociendo la equidad y las condiciones geográficas. Valoración de Movimientos en el Escalafón: reconoce a quienes han tenido menos oportunidades de ascenso.

Es fundamental distinguir este proceso de ascenso y reubicación del Concurso Docente Abierto, el cual está destinado al ingreso de nuevos aspirantes al servicio educativo estatal. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) confirmó que el Concurso de Ingreso comenzará en 2026, una vez que las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) agoten sus listas de elegibles. Actualmente, se están consolidando 13.000 vacantes disponibles para este proceso de ingreso.

Los resultados finales de la Evaluación de Ascenso y Reubicación, incluyendo la solución a las reclamaciones, se publicarán el 12 de mayo de 2026, dando paso a la expedición de los actos administrativos.

