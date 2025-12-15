Zelenski reconoció el desacuerdo sobre territorios y confía en la mediación de EE.UU.

Zelenski se reunió en Washington con los principales fabricantes de armamento de EE.UU. Foto: Getty Images.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó este lunes, tras mantener la segunda reunión en dos días con los emisarios de la Casa Blanca para la guerra, que la postura ucraniana sigue siendo irreconciliable con las demandas rusas en materias de territorio.

Zelenski se mostró satisfecho por haber podido transmitir directamente a los representantes de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner esta posición y esperanzado en que Washington pueda proponer en su papel de mediador soluciones que salven la distancia que hay entre ambas partes en este capítulo de las negociaciones.

El presidente ucraniano destacó “progresos” en las negociaciones y se felicitó porque las cuestiones que Kiev consideraba inaceptables ya no están en el documento sobre el que trabajan ucranianos y estadounidenses.

“Es importante que nuestros socios estadounidenses me han entendido muy claramente”, dijo Zelenski, que insistió en que Ucrania no puede aceptar ceder más territorio del que ha perdido en el campo de batalla como le exige Rusia, que pide quedarse también con la parte del Donbás que no ha podido conquistar por las armas.

El presidente ucraniano explicó que EE.UU. no está pidiendo a Kiev que ceda territorio sino que se limita a transmitir las demandas rusas y a escuchar también la posición de los ucranianos.

“Sin duda tenemos posiciones distintas con Rusia sobre los territorios”, volvió a dejar claro Zelenski. “Creo que la parte estadounidense, como mediadora, propondrá distintos pasos para encontrar algún tipo de consenso”, añadió.

Zelenski se reunió en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, antes de participar en una reunión con líderes europeos y de la OTAN.

