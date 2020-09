Amanezca bien informado con La W este 30 de septiembre

Donald Trump intenta desorientar a Joe Biden en un primer debate caótico y agrio

El primer debate electoral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante demócrata, Joe Biden, ha dejado un mal sabor de boca por la falta de profundización en cuestiones importantes para los estadounidenses y ha suscitado dudas sobre la celebración de los otros dos que quedan.

Aumentará ofensiva contra ELN y disidencias tras reaparición de 'Iván Márquez': Mindefensa

El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció luego de la reaparición de 'Iván Márquez' en redes sociales en las que exigía la renuncia del presidente de la República, Iván Duque.

Manifestó que las Fuerzas Militares y Policía mantendrán las operaciones para combatir a los narcoterroristas que, según el ministro, huyeron de la justicia colombiana “porque su único objetivo es lucrarse del narcotráfico, que lleva violencia y dolor a las comunidades”.

Mindefensa pide a la Policía entregar información sobre hechos del 9 y 10 de septiembre

El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, indicó que tras solicitud de la Procuraduría de realizar su intervención para que la Policía Nacional entregara toda la información solicitada frente a los hechos vandálicos registrados el pasado 9 y 10 de septiembre, solicitó a la Policía la entrega de la documentación requería por el Ministerio Público.

Indica que las instrucciones que ha impartido a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional es de plena colaboración y apoyo con las autoridades judiciales disciplinarias, en el marco de las investigaciones que se adelantan por los hechos del 9 y 10 de septiembre del 2020.

“Haga política sin mentir”: Gobierno contradice a Iván Cepeda y niega conmoción interior

El Gobierno desmintió al senador Iván Cepeda quien aseguró que se buscaría limitar la protesta a través de la declaratoria de una conmoción interior. El congresista del Polo Democrático también advirtió que el Gobierno quiere limitar la independencia del Poder Judicial y amordazar a la oposición.

“Esas afirmaciones son completamente falsas, tendenciosas y pretenden engañar a la opinión pública”, dijo el viceministro del Interior, Daniel Palacios. Además, invitó al senador a “hacer política sin mentir”.

COVID–19 es la segunda causa de muerte en hombres y mujeres, según el Dane

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el que se expusieron cifras de natalidad y mortalidad en el segundo trimestre del presente año en Colombia, es decir abril – junio, reveló que al realizar una comparación con el segundo trimestre del año pasado encontró que el COVID–19 figura como la segunda causa de muerte natural en el territorio nacional, tanto en hombres como en mujeres, resaltando que para obtener este resultado se incluyeron las muertes confirmadas y sospechosas del nuevo coronavirus.

Según lo expuesto en el informe, en el segundo trimestre de 2020 se presentaron 28.340 defunciones de hombres por causa natural, lo que refleja un incremento del 12,9% frente al mismo periodo de 2019, añadiendo que las enfermedades isquémicas del corazón representaron el 17,7% de estos fallecimientos; y Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias concentró el 14,8%.

Colombia alcanzó 25.828 muertes por COVID-19; y se registraron 5.839 nuevos casos

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 824.042 casos de COVID-19, con 5.839 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 25.828, con 187 decesos en las últimas 24 horas.

Los recuperados ya son 734.154. Se procesaron 34.479 pruebas (PCR: 21.684 y Antígeno: 12.795).

Hay 1.413 conglomerados en el país. Los territorios son: Amazonas, Antioquia (Ituango), Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía.

Polémica por propuesta de dar bonos a padres para llevar a sus hijos a colegios privados

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, propuso la posibilidad de que el Gobierno le entregue bonos a los padres de familia para que puedan llevar a sus hijos a colegios privados.

"La decisión de si mandar a los niños al colegio o no, no puede depender del nivel de ingresos de la familia. Todas las familias deben poder decidir libremente. Si el sistema público no planea volver a clases, debemos darles alternativas a los padres", aseguró la congresista.

Consejo de Estado dejó en firme auto que negó pagó de EPM a Hidroituango

El Consejo de Estado rechazó los argumentos presentados por Hidroituango en el recurso de apelación en contra de una decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se negó que Empresas Públicas de Medellín (EPM) pagara una multa por incumplimiento.

Latam anunció que volará más rutas internacionales y aumentará su operación en Colombia

El Grupo Latam informó este martes que la operación proyectada para octubre, incluye como novedad la reanudación de rutas internacionales desde Santiago de Chile a Santa Cruz de la Sierra, Guayaquil y Bogotá; desde São Paulo, el retorno de la ruta a Ciudad de México; y el reinicio de la operación aérea doméstica e internacional desde Perú.

SIC ratifica orden a Uber de garantizar seguridad de datos personales de colombianos

La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó las órdenes de seguridad emitidas en junio de 2019 a Uber. Esto, debido a que ya resolvió los recursos de reposición y apelación presentados por esta empresa.

La SIC reiteró que las fallas que presentó Uber en sus protocolos de seguridad durante 2016 afectaron las cuentas de 57 millones de usuarios en el mundo, de los cuales 267.000 eran residentes colombianos.

Hasta septiembre se han presentado 853 solicitudes de insolvencia: Supersociedades

Según el más reciente informe de la Superintendencia de Sociedades, durante el primer semestre de 2020, recibió un total de 452 solicitudes de Insolvencia, cifra inferior en un 22% a la registrada en el primer semestre de 2019 cuando se recibieron 576 solicitudes.

Complejo Cultural del Porro terminó siendo un 'elefante blanco': Contraloría

La Contraloría General denunció fallas constructivas, de planeación y ejecución en la obra Complejo Cultural del Porro, ubicada en el municipio de San Pelayo, Córdoba.

Este proyecto serviría de escenario del tradicional Festival Nacional del Porro. Sin embargo, dice el ente de control, se convirtió en una obra sin utilidad, por graves deficiencias de planeación, sostenibilidad, funcionalidad, dotación y calidad

Por no cumplir con requisitos, se cayó el polémico proyecto del Puerto de Tribugá

El Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura, informó que se declaró el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria presentada por la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A., ubicada en el municipio de Tribugá, departamento del Chocó en el Pacífico Colombiano, debido a que no cumplió con el requisito relacionado con la garantía de seriedad del ofrecimiento.

Corte IDH evalúa si reelección presidencial indefinida es un derecho

La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició una audiencia pública para determinar si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Cancillería informó que hasta el 30 de septiembre la Corte examinará la solicitud presentada por el Gobierno, en octubre de 2019, y precisará las consecuencias jurídicas.

Ministerio del Interior lanzó escuela para formar a líderes sociales

La ministra del Interior, Alicia Arango, puso en marcha esta iniciativa que beneficiará, inicialmente, a 24.687 líderes sociales en todo el país. Con esta escuela de formación se busca fortalecer el reconocimiento al liderazgo social y luchar contra la estigmatización.

Cae importante banda dedicada a expedición de licencias falsas de tránsito

En un operativo, realizado por la Dirección de Tránsito y Transporte, se puso al descubierto una nueva modalidad de estafa a través de la expedición irregular de documentos de tránsito.

Podremos atender otras patologías: Distrito ante baja ocupación de UCI

La Secretaría de Salud de Bogotá afirmó que, gracias a la baja ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, el cuerpo médico de la capital podrá ponerse al día en la atención de otras enfermedades.

Agentes civiles de tránsito llegan a Bogotá en febrero del 2021

La Secretaría de Movilidad afirmó que, en febrero del próximo año, entrarán en acción los primeros 43 agentes civiles que reemplazarán a la Policía de Tránsito de Bogotá, en junio se sumarían 257 más y para el 2023 la ciudad contaría con mil agentes civiles.