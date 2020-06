Andrade respondió a acusaciones de la presidencia de Ferrocarril del Pacífico S.A.S.

En los últimos días, W Radio entrevistó a Gustavo Giraldo, presidente de la concesión del Ferrocarril del Pacífico S.A.S, quien se refirió a los problemas que llevaron a la caducidad de ese contrato por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Así, Giraldo manifestó a este medio que eso ocurrió supuestamente por no pagar coimas en la administración de Luis Fernando Andrade.

Ante estas declaraciones, Andrade respondió a través de una misiva, expresando que le genera una profunda tristeza continuar siendo víctima de injurias, calumnias y persecución jurídica. Así, asegura que "es el mundo al revés" y que "los que defendieron los intereses del Estado son acusados por aquellos que buscaron aprovecharse".

Seguido a esto, Andrade expuso que es Giraldo quien tiene que brindarle varias explicaciones a las autoridades sobre el tema del Ferrocarril del Pacífico, empezando por la venta cuestionable que se dio en favor del mismo.

Además, recordó que luego de lograr reiniciar la operación ferroviaria entre Cali y Buenaventura en 2015, al aparentemente registrar altas pérdidas y dificultades con las comunidades de la zona, para el 2016 se suspendieron operaciones por parte de la empresa encargada en ese momento de la concesión que era una compañía Suiza. Así, añade que a raíz de la suspensión, la ANI inició el proceso sancionatorio contra la concesión porque el contrato no permitía el cese unilateral de operaciones.

Andrade explica que lo anterior llevó a que apareciera Gustavo Giraldo y que, en una "operación financiera muy cuestionable" en octubre de 2016, comprara la compañía a los suizos por US$500, siendo este un valor irrisorio por las millonarias inversiones que se habían hecho sobre el proyecto.

Así, según Andrade, se permitió que los accionistas suizos alegaran no tener más responsabilidades con la ANI y dejando a Giraldo, que no tenía el respaldo patrimonial para una concesión de esa envergadura, como accionista controlante. En este punto, según lo explicado por el expresidente de la ANI, para evadir la condición del contrato de concesión que exigía que cambios de accionistas debían ser aprobados por el Estado, Gustavo Giraldo no compró directamente la empresa Ferrocarril del Pacífico S.A.S, sino una empresa holding en Panamá, Fenwick Group Corp, que tenía las acciones de esta.

Seguido a esto, se expuso que en mayo de 2017, la ANI procedió a interponer una denuncia ante la Superintendencia de Sociedades, la autoridad competente, para definir si hubo una irregularidad en la transferencia de control de la entidad.

En su respuesta, Andrade también argumentó que como no aportó los recursos necesarios para respaldar la operación, Giraldo aparentemente vendió equipos concesionados, pertenecientes al Estado. Por esta razón, advierte que la Superintendencia de Transporte interpuso una denuncia penal contra el mismo, el 14 de Julio de 2017, añadiendo que Ferrocarril del Pacifico S.A.S. dejó de pagar las deudas contraídas para adquirir las nuevas locomotoras por parte de los accionistas suizos que controlaban la empresa.

Esto llevó a que, cuando los acreedores trataron de retomar los equipos, Giraldo, actual presidente de la concesión, impidió el acceso a las instalaciones y por tal razón terminó siendo denunciado por abuso de confianza ante la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, el expresidente de la ANI expresó que, considerando que Ferrocarril del Pacífico S.A.S. bajo el control de Gustavo Giraldo siguió incumpliendo de forma grave el contrato, la ANI inició un primer proceso de caducidad, aclarando que un segundo proceso de caducidad fue iniciado después de su renuncia y que fue finalmente el que logró quedar en firme el pasado 15 de mayo del presente año.

Así, tanto durante el primero como en el segundo proceso de caducidad que se le inició a Ferrocarril del Pacifico S.A.S, se le dieron todas las garantías procesales y oportunidades para regularizar el contrato y así prestar el importante servicio de transporte ferroviario al puerto de Buenaventura.