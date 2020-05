Así será el Comité de Acreedores no Garantizados de Avianca en su reorganización

La Corte de Quiebra de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, designó a quienes harán parte formal de Comité Oficial de Acreedores no Garantizados de Avianca Holdings S.A. en el proceso de reorganización al que se acogió recientemente.

Entre los designados se encuentran: Caja de Auxilios y Prestaciones de Acdac - Caxdac; The Boeing Company; Puma Energy; SMBC Aviation Capital, Ltd; KGAL Investment Management GmbH & Co KG; Delaware Trust Company; Columbian Pilots Union - Acdac.

En contexto: Avianca Holdings confirmó que inició proceso de reorganización voluntaria

Anteriormente, Avianca Holdings anunció que todas las solicitudes relacionadas con la presentación voluntaria de reorganización realizada el 10 de mayo del presente año, han sido aprobadas de forma provisional o final por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Ante el escenario, la empresa explicó que en conjunto, las órdenes otorgadas por la Corte en la audiencia ayudarán a asegurar que Avianca continúe sus operaciones del día a día durante el desarrollo del proceso de reorganización.

Noticia en desarrollo