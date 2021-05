Las razones por las que se ha generado un rechazo a la reforma de la salud

Después de las protestas desde el miércoles de la semana pasada en todo el país, el Gobierno pidió que se retirase del Congreso de la República la reforma tributaria. Ahora el Gobierno presentó la Reforma a la Salud y, junto a Cambio Radical, en cabeza de Germán Vargas Lleras, la defienden como la apuesta para depurar las EPS y exigirles calidad en el servicio.

Sin embargo, algunas organizaciones médicas advierten lo contrario, como el hecho que esta reforma le daría más poder a las EPS al convertirlas en aseguradoras por encima de los entes territoriales, ahogando a hospitales públicos y comparándola con el modelo estadounidense que, supuestamente, desampara al paciente y causa afectación profesional, entre otros reparos.

Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, manifestó en Sigue La W que “hay que dejar claro que esta no es una reforma. Entre menos se atienda gente, mayor cantidad de dinero obtiene el asegurador”.

“Este modelo busca que la aseguradora disminuya los costos de la operación. En esta reforma se permite la integración vertical, es decir, ellos van a tener una red que son sus propias clínicas para atender a ‘afiliados’”, indicó.

Para Mario Esteban Hernández, director del doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional, “estas discusiones las hemos tenido después de la ley 100. Tenemos que hacer conciencia que hay muchos modelos de salud en todo el mundo”.

Catalina Ascanio, secretaria Ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar (SOCMEF), señaló que “nos están proponiendo este modelo como una solución y esto tiene su trampa, porque partimos de un déficit estructural. No estamos hablando de médicos especialistas, sino que nos hablan de tres perfiles”.

Por su parte, Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente Derechos Humanos (ODPDH), explicó que “sí es cierto que el proyecto se vendió inicialmente con que se iban a acabar las EPS, pero lo que se quiere es fortalecer al ánimo de lucro en sectores que se dedican a la salud”.

Le puede interesar:

Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), expresó que “si lo que nos preocupa es que haya participación del sector privado en la salud, lo que se debe es cambiar la Constitución. No es cierto que las EPS ganan entre menos atiendan, es un mito urbano que no corresponde a la verdad, las EPS ganan cuando sus pacientes no se enferman”.

Además, Yesid Camacho, secretario de Salud y Seguridad Social de la Asociación Nacional de Trabajadores Públicos de la Salud (ANTHOC), puntualizó que “el giro directo no se cumple, entonces queda evidenciado que el riesgo lo está asumiendo los prestadores y no las EPS”.

Finalmente, el senador Fabián Castillo dijo que “Herman Bayona está criticando es el modelo actual, entonces en ese proyecto de ley estamos presentando la transformación del sistema de la salud”.

“En ningún momento se ha hablado de cambiar el nombre de las EPS como aseguradoras de salud. No se está limitando los servicios, al contrario, estamos proponiendo una UPC mixta”, recalcó.

Igualmente, reiteró que “le vamos a dar la cara a Colombia y que todos estos actores de la salud puedan interactuar con las Comisiones Séptimas para presentarle al país el mejor proyecto posible”.

Presentación previa del documento adjunto: