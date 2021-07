Minsalud pide a colombianos habilitados que acudan a vacunarse contra el COVID-19

Por: Óscar Murcia

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, precisó que se avanza en la meta de las 25 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 aplicadas antes de finalizar julio. Sin embargo, el grupo de 50 a 59 años es el que menos se ha acercado a la vacunación.

Ruiz reforzó el llamado a los colombianos que se encuentra habilitados en este momento a vacunarse contra el COVID-19, entre ellos, los mayores de 50 años y docentes de todo el país.

También invitó a los mayores de 40, quienes a partir de hoy podrán recibir el inyectable sin agendamiento y sin el requisito de estar en Mi Vacuna. Indicó que son 6.600.000 colombianos que se espera vacunar en el rango de 40 a 44.

“Si a eso le sumamos a la población de 45 a 49 que son 5.800.000, estamos hablando de más de 12 millones de habitantes que se esperan vacunar. En este tercer pico hemos visto una afectación muy grande en los mayores de 40 y no hacerlo no es una opción. Hasta que no tengamos una cobertura suficiente no vamos a llegar a contener la pandemia”, añadió.

Sobre cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación el ministro señaló que se está cumpliendo ya la meta de más de 20 millones de dosis aplicadas y con las proyecciones de alcanzar los 35 millones de dosis aplicadas en septiembre y que se cumplirá la promesa de 35 millones de vacunados en diciembre del 2021.

Frente al actual tercer pico que aún viven algunas partes del país, el ministro precisó que Bogotá aún no ha bajado el pico ya que tiene ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del 90 %, sin embargo, reconoció que ya pasó lo más duro en lo que respecta a la demanda a los servicios de salud.

Por otra parte, ante la posibilidad de la llegada de la variante Delta, el ministro indicó que desde la Red de Estudios Genómicos que coordina el Instituto Nacional de Salud (INS), no se ha identificado que este linaje haya llegado al país hasta la fecha. Sin embargo, no descartó que eventualmente habrá casos de este tipo en el país.

“Lo particular es que la variante Delta nos va a encontrar con una proporción muy alta de prevalencia de personas ya contagiadas, de manera que es probable que el impacto una vez llegue no sea tan grande como ha sucedido en otros lugares del mundo”, sostuvo.