No cesa la discriminación a colombianos que llegan a aeropuertos en México

Leidy Paola Quiñones, una modelo y estudiante de Administración de Empresas de 20 años, denuncia que el 8 de junio le fue negado su ingreso a la Ciudad de México. Según Quiñones, en el aeropuerto de México recibió tratos discriminatorios por su color, la encerraron junto a 30 personas en un lugar con comida regada por el piso.

Además, cuenta que dicho lugar no cumplía con las condiciones de distanciamiento, en ningún momento aplicaron las medidas de bioseguridad y solo 10 personas usaban tapabocas.

No es la primera vez que se da a conocer este tipo de noticias. El primero y el 13 de mayo, La W dio a conocer testimonios de colombianos que sufrieron el mismo trato por parte de oficiales de Migración en ese país.

Leidy Paola Quiñones contó en Sigue La W que “llegué como a las 11:30 al aeropuerto de México, como de rutina nos hicieron unas preguntas, me hicieron mostrar los tiquetes, las reservas, el dinero y la tarjeta de crédito. Me molestó que me dijeran que por qué venía sola”.

“Me llevaron a una sala y me pidieron que entregara el celular. Me dieron un formato para llenarlo. Pasaron dos horas y no me decían nada […] les dije que me dejaran hacer una llamada a mis papás y me contestaron que no se podía porque estaba en asuntos federales”, relató.

Señaló que “luego me hicieron una entrevista y me aclararon que ya me iban a dar salida. Cuando me llevaron al cuarto había mujeres embarazadas, niños y de varias nacionalidades”.

“Me expresaron que si no firmaba ese papel me tocaba quedarme dos días más hasta que lo hiciera”, dijo.