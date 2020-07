Operación Jaque: Juan Manuel Santos recuerda cómo se gestó este operativo militar

El 2 de julio de 2008, la Operación Jaque ejecutada en el departamento del Guaviare por las Fuerzas Militares logró la liberación de 15 secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc), entre quienes se encontraba la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada desde 2002.

En el operativo también fueron capturados los dos jefes del grupo que custodiaban a los secuestrados: Gerardo Aguilar, alias César y Alexander Farfán, alias Enrique Gafas. Además, cabe destacar que en el desarrollo del rescate no se disparó un solo cartucho y en el helicóptero no había armas de fuego por parte del equipo, aparte del armamento que le fue incautado a los capturados una vez subieron al ‘Libertad 1’.

A propósito de los 12 años de este operativo de inteligencia, W Fin de Semana conversó con el expresidente Juan Manuel Santos, ministro de Defensa del Gobierno de Álvaro Uribe en aquel entonces, quien relató algunos detalles sobre cómo se gestó y se desarrolló este arriesgado rescate humanitario que ha sido objeto de análisis a nivel internacional.

"Esta operación de inteligencia militar fue sin precedentes. Ese mismo día, Larry King me entrevistó y me dijo: "me gusta estudiar operaciones militares, pero nunca en mi vida había visto algo parecido"", recuerda el exmandatario.

Además, el exmandatario reconoció que el problema de ejecutar una acción militar de tan alto riesgo era mantenerla absolutamente en secreto. Incluso, relata cuando se la compartió al presidente Uribe: "Al presidente le conté y le pareció novedoso, con cierto escepticismo, pero dijo "adelante"".

De este modo, Santos aseguró que esta fue una operación de engaño a las Farc, pues el grupo insurgente se enteró de la verdadera naturaleza de la misma cuando salió la noticia en los diferentes medios de comunicación.