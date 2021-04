Reforma tributaria no gravará insumos del sector agropecuario: viceministro de Hacienda

En entrevista con La W, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, confirmó que no gravarán los insumos del sector agropecuario en la reforma tributaria, una de las principales críticas de los gremios económicos. También indicó que el monto de recaudo ya no será de cerca de $24 billones, sino de entre $18 y $20 billones y que no se incluirá el IVA a servicios públicos.

"Vamos a asegurar que en la cadena alimenticia que no tiene IVA, no se suba el valor del producto final. No gravaríamos los insumos al sector agropecuario", resaltó.

Al consultarle por la posibilidad de retirarla o buscar otras fuentes de recursos, enfatizó que "no se puede retirar la reforma porque necesitamos atender los programas sociales y propuestas como buscar recursos en el Emisor, el mismo gerente ha dicho que el Banco no tendrá utilidades este año, así que no es una forma. Y en cuanto a la enajenación de activos, en ISA estamos fortaleciendo a Ecopetrol y eso nos dará unos recursos, pero no son suficientes".

En esa línea explicó que "hay unos temas que son absolutamente esenciales, los artículos de los programas sociales no se pueden reducir. Tenemos que hacer una modificación a la Regla Fiscal porque si no el recorte en gasto que tendríamos que hacer el próximo sería de unos niveles demasiado altos (...) los impuestos verdes son un paso hacia adelante para proteger el medio ambiente".

En cuanto a los acercamientos con los partidos políticos, aseguró que "nosotros hemos tenido comunicación tanto con los partidos como con sus dirigentes. Germán Vargas Lleras ha dicho que no acompaña la reforma, yo los estoy llamando para que nos acompañen con los ajustes que estamos haciendo. Con César Gaviria no he tenido comunicación, tengo que ser muy claro"

Frente a la propuesta de la ANDI, dijo que las iniciativas están recogidas, "tenemos una sobretasa de renta a las empresas, el impuesto al patrimonio, no seguir con el desmonte del ICA en el sentido que se puede descontar del impuesto de renta".