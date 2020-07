Claudia López descarta riesgo de colapso hospitalario en Bogotá

A través de una rueda de prensa virtual, la alcaldesa Claudia López hizo un llamado a la calma ante la preocupación expresada en días pasados por las asociaciones médicas sobre el riesgo de un posible colapso hospitalario en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la capital por cuenta de pacientes contagiados de COVID-19.

De esta manera, la mandataria explicó: “Entiendo su angustia, pero no hay colapso del sistema hospitalario en Bogotá. El sistema hospitalario y las UCI están atendiendo a todo el que lo necesita, no ha pasado que un paciente llegue y no lo podamos atender”.

Además, aseguró que a diario se mantiene el monitoreo a la red hospitalaria de la ciudad para prevenir un eventual colapso.

Sin embargo, la alcaldesa dejó abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas dependiendo de los resultados obtenidos de la cuarentena por localidades.

“Entiendo la presión de ellos (personal médico), que les toca trabajar a full capacidad y en la línea roja. Pero también les expliqué las razones por las cuales creemos que la cuarentena sectorizada que tomamos es la más indicada en este momento”, resaltó.

Cabe recordar que, en días pasados, la alcaldesa sugirió en diálogo con La W que no descarta la posibilidad una cuarentena general si fuera necesaria.

“Yo estoy tan preocupada como ellos, he dicho que Bogotá y Colombia debían prepararse para una cuarentena estricta. Como siempre pasa, nos dijeron que no y ahora los hechos están demostrándolo (...) yo no descarto la cuarentena general, si es necesaria la haremos”, dijo en su momento al referirse a la ocupación de las UCI en la ciudad.