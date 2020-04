Cuestionan al Distrito por gastar recursos públicos en publicidad en emergencia sanitaria

A través de su cuenta de Twitter, el concejal de Bogotá, Emel Rojas, hizo fuertes cuestionamientos a la Alcaldía de Claudia López por un contrato por $6.000 millones de pesos cuyo objeto es gestionar la compra de espacios publicitarios en televisión, radio, prensa, web, cinemas y redes sociales.

En diálogo con W Fin de Semana, el concejal del partido Colombia Justa Libres explica: "En los pliegos de condiciones se establece para qué es el contrato, y decían que era para prevención de COVID-19 (...) es claro que es para pauta digital, es decir, difusión masiva".

Sobre la atención que el Distrito ha prestado en medio de la emergencia sanitaria, Rojas advirtió: "No han llegado las ayudas (...) Alcaldía debería estar entregando los mercados y no lo está haciendo. Hemos propuesto que ayudas humanitarias no sean solo para las poblaciones más vulnerables, sino para todos los que las necesiten".

Según el político, quien compartió los detalles del documento, el contrato está suscrito a título de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y tiene una duración de seis meses.

De esta manera, el documento refleja que los gastos contemplan el uso de cortinillas de video y publicaciones en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

Al respecto, la Alcaldía respondió a la denuncia de Rojas por el mismo medio:

Apreciado concejal @EmelRojasC, comunicar medidas de autocuidado, indicarles a los ciudadanos cómo cuidarse, qué hacer frente al COVID-19, es prioritario para disminuir la rapidez del contagio. Y es, como se indica en el anexo técnico, el enfoque prioritario de este contrato. 1/4 pic.twitter.com/UXPXB7FGwo — Secretaría General (@sgeneralbogota) April 10, 2020

Mediciones indican que en aislamiento los bogotanos consultan más los medios de comunicación: ven televisión, oyen radio, están en redes y leen prensa. Llevarles información a sus hogares es prioritario durante la emergencia. 2/4 — Secretaría General (@sgeneralbogota) April 10, 2020

La divulgación de información es una herramienta necesaria para enfrentar esta pandemia y la Sec. General de la Alcaldía de Bogotá requiere en forma prioritaria realizar acciones de comunicación, que contribuyan a ello, como se indica en los Estudios Previos del contrato. 3/4 — Secretaría General (@sgeneralbogota) April 10, 2020

Finalmente, como puede ver en los documentos del contrato, todos públicos, es una bolsa de recursos que se irá invirtiendo según las necesidades. Enfrentar la pandemia necesita una Bogotá informada, y este contrato es una herramienta para llegar a todos sus habitantes. 4/4 — Secretaría General (@sgeneralbogota) April 10, 2020

