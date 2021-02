Regreso a clases: ¿por qué algunos maestros no volverán a la presencialidad?

En los últimos días, la Asociación Distrital de Educadores (ADE), sindicato que agrupa a los profesores oficiales, anunció que no regresarán a las clases presenciales el próximo 15 de febrero al argumentar que no están dadas las condiciones de bioseguridad adecuadas para que sea una operación efectiva.

Cabe recordar que la alcaldesa anunció que la presencialidad retorna para los colegios privados desde el 8 de febrero y los públicos desde el 15, pero de forma alternada y con un aforo máximo del 35%.

Por otra parte, en el caso de las universidades, tanto las públicas y las privadas los horarios de la presencialidad de clases es de 10 am a 4 pm y de 7 pm a 11p.m. con aforo máximo de 35%.

Alba Sierra, docente del colegio Gabriel Betancourt en Kennedy, se refiere a los motivos de los maestros para no volver a las aulas: "La Secretaría de Salud nos está trasladando a nosotros la responsabilidad. Se nos obliga a cumplir funciones que no son propias de nuestros cargos (...) no ostentamos títulos de medicina".

Por lo anterior, argumenta que no consideran que sea el momento adecuado para regresar a la presencialidad: "No regresaremos a la presencialidad en estas condiciones, y no porque no queramos, sino porque no existen las condiciones epidemiológicas adecuadas".