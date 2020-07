Las mejores frases para suavizar una tusa

Top 10: Tranquila amiga todo pasa por algo, no todo lo bueno es premio, ni todo lo malo es castigo.

Top 9: Yo tengo fe, los planes de Dios son perfectos y todo es para nuestro bien.

Top 8: Al fin y al cabo, lo que no sirve que se vaya y le estorbe a alguien más.

Top 7: Yo estoy tranquilo, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre.

Top 6: Acuérdese de mí, esa mujer nunca, nunca, va a encontrar a alguien mejor que yo.

Top 5: ¿Sabe qué? yo no doy más, que haga lo que se le dé la gana, igual a mí ya no me importa.

Top 4: Aquí en la peluquería cerrando ciclos.

Top 3: Yo la tengo clara, pierde más él que yo.

Top 2: Ibarra, tranquilo, más vale estar solo que mal acompañado, y acuérdese: un clavo saca otro clavo.

Top 1: Ya lo decidí, se los juro, no me vuelvo a enamorar.