Cónsul Luis Fernando Acosta dice que no conoce al magistrado Mola

Durante una audiencia adelantada en el Tribunal de Bogotá la Fiscalía reveló unos chats en los que se nombra al cónsul honorario de Colombia en Polonia en la sede de Barranquilla.

Los chats fueron revelados por la Fiscalía en la audiencia que se adelanta contra el magistrado del Tribunal de Barranquilla, Jorge Eliécer Mola Capera, acusado por la venta de decisiones judiciales.

“A altas horas de la noche el doctor Jorge Eliecer Mola Capera asistió a una reunión en la inmobiliaria arriendos del Norte, que es propiedad del señor Luis Fernando Acosta Osil, en donde, al parecer, y según información de un entrevistado, le entregaron 58 millones de pesos para presuntamente destinar ese dinero para las acciones que considere del caso para preparar su defensa”, explicó el fiscal del caso.

El cónsul le aseguró a W Radio que dichas afirmaciones son falsas y que no conoce al señor Mola.

"No conozco al señor Mola, nunca me he reunido con el señor Mola, y si no lo conozco y nunca me he reunido con el entonces quiere decir que nunca le he dado dinero. Falta a la verdad el fiscal del caso. Quiero manifestar que jamás me he reunido en privado con el doctor Mola pues la única vez que lo he visto en mi vida fue en una audiencia de acusación donde yo actuó como víctima y el señor Mola se impidió, y al haberse impedido se retiró de la sala. Tampoco es cierto que el señor Mola haya estado en la sede de arriendos del Norte" dijo el cónsul.

Agregó que el fiscal del caso se basa en supuestos y dijo que se encuentra evaluando con sus abogados qué acciones legales tomará en contra de esta información que califica como falsa.

