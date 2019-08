Cric rechaza acusaciones tras muerte de indígena Misak en Cauca

El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Hermes Pete, rechazó las afirmaciones de las comunidades Misak tras la muerte de uno de sus integrantes en enfrentamientos registrados en el Resguardo de La María, municipio de Piendamó.

Le puede interesar: Activan carga explosiva en una empresa de Santander de Quilichao, Cauca

El dirigente aseguró que se trata de un conflicto interno suscitado por el propio Gobernador y afirmó que, aunque han intentado mediar no ha sido posible porque no hay voluntad de diálogo. “Todos los señalamientos frente al Cric no corresponden a la realidad”, sostuvo.

Sobre las posibles responsabilidades de la Guardia Indígena de Siberia, Caldono, el líder aseguró que sí hizo presencia en el sitio, pero cuando ya habían finalizado los choques.

Lea además: Campesinos e indígenas bloquean la vía al Huila en Puracé, Cauca

“(…) Todo esto es incitado por algunas personas de la misma comunidad, son lamentables estos hechos y se seguirá intentando tratar de conversar”, subrayó.

La Defensoría del Pueblo también ha intervenido en la situación para evitar nuevos enfrentamientos con saldos trágicos.

El Cric emitió un comunicado en el que pide cesar los hechos violentos y buscar una salida a través del diálogo que beneficie a las dos partes.

La reacción se produjo luego del fallecimiento de Jorge Iván Yalanda Morales, indígena Misak, que resultó herido en los recientes enfrentamientos en dicho territorio.