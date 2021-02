"Daniel Quintero es como un niño jugando a ser alcalde", dice Alicia Mejía

La reconocida gestora cultural de Medellín, Alicia Mejía Escobar, quien es nieta de Gonzalo Mejía, habló con W Radio sobre la carta que le envió al alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, en la que le dice que votará “Sí” por su revocatoria.

En la misiva, Mejía le habló sobre su trayectoria y sus aportes al desarrollo de Medellín, entre los que destacó que fue “directora de mercadeo de Inexmoda, Instituto para la exportación y la moda, creado en 1989. Ahí creamos y desarrollamos Colombiatex y Colombiamoda, eventos de ciudad en los que el director de Inexmoda Roque Ospina D. y su junta directiva me nombraron directora”.

La gestora cultural agregó que, desde esa orilla, vio de primera mano cómo la relación empresa y gobierno municipal hicieron que Medellín prosperara.

“Durante mis veinte años al frente de Inexmoda y mis tres años con Artesanías de Colombia y Plaza Mayor, sucedió el mismo fenómeno: alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes, fundaciones, entidades del gobierno y empresarios, entendimos que Medellín necesitaba de todas las fuerzas vivas para construir y soñar por y para la ciudad, la suya alcalde, porque hoy es usted quien nos representa. Sin esa unión, sin esa fuerza colectiva, Colombiatex y Colombiamoda no habrían llegado a ser las ferias más importantes de Latinoamérica”.

La señora Mejía explicó que votará “Sí” a la revocatoria del mandatario paisa, luego de un análisis de los acontecimientos del primer año de gobierno y manifestó cuál es su percepción sobre Quintero: “¿Hoy votaría una revocatoria? Tristemente, SI. Alcalde, lo veo disperso, emocional, sin sueños grandes para Medellín, veo a un hombre que le gusta cazar peleas y que no tiene una historia bonita para contar”.

Sigue con su argumentación exponiendo que “no veo en usted a un estadista, ni tampoco a un humanista. Veo a alguien participando de un juego de roles, y el suyo es jugar a ser alcalde. No logro descifrar sus sueños, no lo veo ni lo siento como un líder, no entiendo su fijación contra los empresarios de Medellín, a quienes etiqueta como GEA, que es símbolo de orgullo y no de desprestigio. Tampoco entiendo su obsesión con intervenir en EPM. Parece desconocer qué es y cómo funciona un gobierno corporativo, y lo que aportan en muchos aspectos a la ciudad los empresarios que usted ataca y cuyo nombre repite como un mantra”.

Continúa en su carta diciendo “trabajé con todos ellos, y con muchos otros empresarios honestos y prudentes que decidieron no irse de Medellín cuando hubo crisis. Ellos han estado siempre dispuestos a trabajar en equipo con los gobiernos de turno, sin egos, sin agendas paralelas, sin jefes políticos que quizás tengan intereses distintos a ese interés colectivo que usted no ha sabido convocar para trabajar por Medellín, ciudad de la cual usted es hoy su alcalde”.

Destacó todo lo que su abuelo aportó durante toda su vida al crecimiento de la economía de la ciudad, “soy nieta de un hombre íntegro, de un visionario que dedicó su vida a tender puentes entre todos los sectores para emprender grandes proyectos, él se llamaba Gonzalo Mejía. De él, señor alcalde, heredé la pasión por trabajar siempre tomada de la mano de la empresa privada y del sector público. Él hizo la carretera al mar, filmó la primera película " Bajo el cielo antioqueño”, fundó Cine Colombia, trajo los primeros deslizadores que navegaron por el río Magdalena y mucho más. Como herencia no nos dejó dinero, pero en cambio sí nos enseñó que lo más importante de ser líder, y yo lo fui en un espacio de mi vida, es ser capaz de anteponer los demonios de los egos y las ambiciones. Al anteponerlos señor alcalde, estoy segura que ya ese título le dará un espacio en la historia política de Medellín y de Colombia”.

Remata su carta invitando a Quintero a una reflexión, “es usted quien finalmente se va a sentar con sus hijas y sus nietos a contarles quién fue usted como alcalde, ojalá les pueda contar que fue un hombre sereno, que no creó rencillas ni rencores, que fue un hombre soñador y justo, que supo conciliar sus egos y ambiciones y que fue merecedor de su posición como primera autoridad de la ciudad”.