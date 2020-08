Procurador ordena vigilancia en las EPS de Córdoba ante renuncias de médicos

Luego de que se conociera la carta de renuncia de seis médicos intensivistas de la Clínica La Esperanza-Evaluamos IPS de Montería, aduciendo que les deben 13 meses de salario, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, pidió examinar los casos y vigilancia a las EPS del departamento de Córdoba.

“Alerta Córdoba, en momentos críticos EPS reciben ingresos, bajan erogaciones, no pagan a IPS y médicos renuncian por no pago. He ordenado a la Procuraduría Regional de Córdoba, vigilancia a las EPS para examinar casos de renuncias de médicos por falta de pago”, expresó el jefe del Ministerio Público.

Entre tanto, desde las IPS se ha insistido en que el incumplimiento de las obligaciones sería el resultado de la falta de pago de las EPS por los servicios de salud prestados.

Córdoba es uno de los departamentos críticos por los casos COVID-19. El último informe entregado por las autoridades de salud, revela que hasta la fecha ya son 5.945 personas las afectadas con el virus.

La tasa de letalidad del departamento supera el 11% y está por encima de la media nacional.

En medio del crítico panorama y de acuerdo con los datos suministrados a La W, en todo el departamento de Córdoba, solo se contaría con 26 médicos intensivistas.