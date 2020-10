Profesor tilda de delincuente al expresidente Álvaro Uribe Vélez en plena clase

Hay polémica en el departamento de Córdoba, luego de que la senadora Ruby Chagüi colgara un audio en su cuenta de Twitter en el que un profesor en medio de su clase virtual, tildó al expresidente Álvaro Uribe de “delincuente” y “genocida”.

La reacción del docente se dio tras una pregunta que realizó una de sus estudiantes relacionada con la semana de receso.

“Te corrijo algo, no hablemos de semana de Uribe porque es un delincuente, un genocida porque tiene en la Corte Constitucional más de 208 investigaciones por masacre, por narcotráfico, por chuzadas, por falsos positivos, etcétera…hablemos en contexto, eso se le denomina semana de receso escolar, no es ninguna semana de Uribe, no es semana de ningún delincuente”, dijo el docente.

Lo ocurrido generó reacciones por parte del Partido Centro Democrático que emitió un comunicado señalando que “ve con preocupación el adoctrinamiento sectario por parte de algunos educadores, el más reciente hecho ocurrió con un profesor de grado octavo en un colegio privado en el municipio de Chinú, Córdoba, quien de manera malintencionada usa el salón de clases para mentir, desinformar y desprestigiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

“Expresiones despectivas, mentirosas y ofensivas contra Álvaro Uribe que no ha sido condenado por delito alguno, no deberían ser usadas como retórica para una clase”, se agrega en el comunicado.

Frente a lo sucedido, por parte del colegio también se conoció un comunicado en el que manifiestan que “existió una respuesta inoportuna de un docente. Esta fue de carácter personal mas no institucional. Si existe algún inconformismo con el actuar de nuestro profesor, en calidad de institución presentamos nuestras disculpas”.