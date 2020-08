Profesores piden a la Fiscalía desalojar a comunidades indígenas en Cauca

La Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, Asoinca, solicitó a la Fiscalía y a la Secretaría de Gobierno de Popayán desalojar a comunidades indígenas que vienen ocupando una de sus fincas desde hace cerca de dos años.

El presidente de dicha organización y representante de la Cooperativa Multiactiva Provitec, Fernando Vargas, explicó que ya agotaron todas las instancias e intentaron dialogar con los líderes del Cabildo de Julumito, sitio donde se encuentra el predio.

Según el directivo, el terreno fue adquirido por una suma aproximada a los 9 mil millones de pesos que corresponden a los ahorros que durante 35 años han hecho los educadores de esta región.

“En este caso, para 250 familias se ha visto interrumpida la posibilidad de una solución de vivienda debido a que el predio que compramos con todos los ahorros de más de 10.200 familias fue invadido por integrantes del cabildo indígena de Julumito”.

Vargas lamentó que, a pesar de las denuncias presentadas ante los organismos competentes, su derecho a la propiedad no ha sido restablecido, “parece que en el país hoy pueden hacer lo que quieran, no hay justicia no hay leyes que valgan”.

Asimismo, expresó su rechazo porque en esta oportunidad, la invasión no afecta a grandes terratenientes sino a trabajadores que con mucho esfuerzo lograron comprar dicha finca que consta de 106 hectáreas.

“La Agencia Nacional de Tierras nos dio certificación de que es un predio no priorizado para comunidades indígenas, que mientras haya sido invadido de manera ilegal tampoco lo pueden negociar”.

El presidente de Asoinca cuestionó a los líderes indígenas que promueven este tipo de actividades, a quienes responsabilizó de generar antipatía en el Cauca, e incluso a nivel nacional e internacional.

“Entre organizaciones hermanas no nos podemos hacer este tipo de afrentas y ofensas (…) También les hemos propuesto que en un acto político nos devuelvan el terreno y hagamos de cuenta que no ha pasado nada”.

Es de recordar que las comunidades que permanecen en dichos predios vienen efectuando, igual que en otros municipios del Cauca, la autodenominada “liberación de la madre tierra”, con la que reclaman terrenos que consideran ancestrales.

Respecto a las recientes denuncias, no ha habido pronunciamiento por parte de las autoridades indígenas.