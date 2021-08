¿Por qué duele el brazo después de vacunarse contra el COVID-19?

En medio de la lucha contra la pandemia del COVID-19, las vacunas han probado ser un método seguro y eficaz para disminuir el riesgo de muerte de las personas que han sido contagiadas del virus. Por ese motivo, 2021 ha sido un año maratónico para la aplicación de los medicamentos de diferentes farmacéuticas en la mayor parte del mundo y los efectos a corto plazo ya se han comenzado a evidenciar en las cifras de disminución de decesos.

Uno de los efectos secundarios más esperados y frecuentes de la aplicación de cualquier vacuna es el dolor en la zona donde se aplicó el pinchazo, pues muchas personas han reportado que este dolor puede durar hasta varios días.

A esta reacción suelen sumarse otros efectos, como por ejemplo el dolor de cabeza y el malestar general acompañado de escalofríos, fiebre y diarrea. Sin embargo, es el dolor de brazo es la reacción más generalizada.

------------------------------

¿Por qué duele el brazo al vacunarse contra el COVID-19?

En primer lugar, es preciso señalar que este efecto no es propio de la vacuna contra el COVID-19, pues otras vacunas aplicadas en la misma zona causan el mismo efecto.

Por eso, la explicación del dolor es mucho más sencilla de lo que parece: como la vacuna es intramuscular (se inserta una aguja en el músculo para administrar el medicamento en el cuerpo), se aplica en el deltoides, que es el músculo que recubre el hombro. Dicho músculo se divide en tres zonas: anterior, lateral y posterior. Comúnmente, la vacuna contra el COVID-19 se inocula en el deltoides lateral.

Esto significa que su brazo es la primera zona de su cuerpo donde el sistema inmune comienza a “luchar” contra la falsa amenaza que representan las vacunas para así entrenarse en caso de encontrar la verdadera amenaza del coronavirus. Así, el dolor se debe a dos factores principales:

La pequeña hinchazón en la zona se debe a la acción del biológico, es decir, que el cuerpo está comenzando a reaccionar y generar inmunidad.

El pinchazo de la aguja causar una lesión diminuta en la zona y se cura por sí misma, conforme se regenera el cuerpo.

------------------------------

¿Cuánto dura el dolor en el brazo después de la vacuna contra el COVID-19?

El dolor cesa al cabo de dos días, aproximadamente. Sin embargo, tenga en cuenta que cada cuerpo reacciona diferente, por lo que no debe alarmarse si lleva tres días con el dolor y este se mantiene leve, causando molestias al realizar ciertos movimientos con el brazo o ejercer presión sobre la zona de aplicación de la vacuna. Es normal.

Así mismo, el hecho de que no aparezca dolor no significa que la vacuna no esté actuando en su cuerpo. Le reiteramos: todos los organismos son diferentes.

Los ejercicios de estiramiento son útiles para lidiar con el dolor, por lo que puede estirar los brazos en cruz (paralelos al suelo) y moverlos en círculos. También puede trazar movimientos circulares con los hombros.

Ahora, si el dolor persiste por mucho tiempo o empeora, o nota efectos secundarios inusuales como endurecimiento, enrojecimiento, pus o limitación de movimiento agravada, es recomendable que consulte con su médico para que realice un examen profundo a su caso.