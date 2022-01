“Very happy”: Primeras palabras (en inglés) de Luis Díaz con la camiseta del Liverpool

El delantero colombiano Luis Díaz se convirtió este domingo 30 de enero en el primer jugador nacional en vestirse con la camiseta del Liverpool inglés, uno de los equipos más grandes del mundo y no pudo ocultar su felicidad.

En un corto video publicado por el Liverpool en su cuenta de Twitter, el ex Junior de Barranquilla dijo sus primeras palabras en inglés con la camiseta de los ‘Reds’: “I’m very happy to signed to Liverpool (Estoy feliz de haber firmado con el Liverpool).

El clip ya cuenta con más de 38.000 likes y más de 6.000 réplicas y cerca de mil comentarios de fanáticos del Liverpool y colombianos emocionados por la llegada del Guajiro a uno de los clubes más laureados del mundo.

Luis Díaz viene con un buen rendimiento en el club de Porto y se ha destacado en diferentes oportunidades en la Selección Colombia por lo cual venía en la mira de los directivos del Liverpool y hoy, después de una oferta oficial realizada, Luis Díaz es presentado como nuevo refuerzo de “los rojos”.

El colombiano está entre los fichajes históricos del club inglés debido a la millonada que se pagó, el guajiro llega por 40 millones de euros más 15 millones en bonos, ese fue el negocio final con el Porto.