Caso Hyundai: la historia del proceso judicial contra Carlos Mattos

Colombia

Carlos Mattos conocido por sus excentricidades (mansiones, jets privados, inodoros dorados), de acuerdo con Daniel Coronell, actualmente se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Cómbita, en Boyacá, luego de que, con la firma de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación se declarara culpable por los hechos de corrupción en el caso Hyundai y se comprometiera a pagar un millón de dólares a la Rama Judicial y otro más al ente acusador.

Cabe recordar que en un primer momento, La Picota fue el lugar de reclusión de Carlos Mattos, sin embargo, luego de que se destapara el escándalo por sus salidas irregulares de la cárcel (21 y 25 de febrero de 2022), que supuestamente eran para citas médicas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) decidió trasladar al empresario al penal de Combita en Boyacá.

Y es que justamente, en un documento al que tuvo acceso La W el 1 de febrero de 2022 en el cual el empresario aceptó su responsabilidad por el soborno que pagó para favorecerse de una decisión judicial , Carlos Mattos señaló que realizó “una serie de acercamientos ilegales con el señor Dagoberto Rodriguez, oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito, y Reinaldo Huertas, Juez Sexto Civil del Circuito, a través del abogado Luis David Duran Acuña, quiénes decidieron a través de una contraprestación económica decretar una medida cautelar.”

De esta forma y en contexto, el 4 de noviembre de 2021 El Reporte Coronell narró que, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Mattos compró al juez Reinaldo Huertas meses antes de poner la demanda con la que quería obligar a la multinacional coreana Hyundai a pagarle una multimillonaria indemnización. Luego, a través de terceros, sobornó a técnicos que manejaban el reparto electrónico para que el expediente entrara al despacho del juez comprado y por último presentó una demanda con petición de medidas cautelares que le permitirían detener en el puerto los vehículos que Hyundai tenía listos para importar.

Así las cosas, la multinacional coreana tenía que escoger entre pagarle a Mattos una inmensa cifra o perder más porque los carros parados después de cierta fecha pasarían a ser de un modelo del año anterior, reliquias cero kilómetros, y se desvalorizarían automáticamente por una suma mayor.

Mattos logró de esta manera torcerle el brazo a Hyundai, que le pagó alrededor de 25 millones de dólares uno sobre otro.

A continuación, encontrará la línea de tiempo de la historia del proceso de Carlos Mattos por el caso de Hyundai.

El Juzgado 14 de Conocimiento confirmó la orden de captura en contra del empresario, Carlos Mattos, quien es investigado por el presunto pago a servidores judiciales para quedarse con el monopolio de la venta de vehículos marca Hyundai en Colombia.

Dichos giros de dinero, según la Fiscalía, habrían sido pagados a través de su abogado defensor Luis David Durán, quien tiene el beneficio de un principio de oportunidad con el ente investigador a cambio de su colaboración con la justicia.

Es esta decisión de segunda instancia se confirmó la decisión de un Juez de Control de Garantías y advirtió que el empresario carecía de arraigo en Colombia, toda vez que para aquella fecha estaba en Madrid, España. De igual manera, la Fiscalía adelantaba gestiones para que se pudiera expedir una circular roja de Interpol con el objetivo de ser extraditado con la colaboración de las autoridades españolas.

En ese momento, el ente acusador evidenció que Mattos no compareció y ha sido renuente en el proceso penal.

Se hizo una compulsa de copias a la dirección de extinción de dominio de la Fiscalía General de la Nación para que investiguen los bienes de todos los implicados en el caso Hyundai, escándalo que tiene que tiene que ver con la manipulación del reparto judicial en los juzgados de Bogotá.

Entre los bienes están los del empresario Carlos Mattos.

La W conoció en exclusiva los análisis hechos por la Fiscalía General de la Nación al celular de Jorge Mattos, hermano del empresario Carlos Mattos, quien es investigado en Colombia por la manipulación del reparto judicial del caso Hyundai.

Para este momento, por dicho proceso judicial ya habían varias personas judicializadas.

En varias de las conversaciones que se sostuvieron por el teléfono Móvil de Jorge Mattos se hablaba sobre un viaje que hicieron a Bucaramanga los hermanos del empresario, Jorge y Alfonso Mattos, en el año 2016. El propósito del mismo era reunirse con los empleados del despacho del juez Reinaldo Huertas , quien fue capturado en el año 2018 en medio de la investigación.

El 4 de febrero de 2020 el abogado Luis David Durán, testigo estrella del caso Mattos, habló por primera vez en exclusiva con W Radio y dijo que por dura que sea la situación hay que ponerle la cara a la sociedad, a la justicia y a sus familiares y amigos.

Entre otros temas, Durán contó al aire que cuando la empresa coreana quiso terminar su contrato con Carlos Mattos, este lo contactó y comienzó una serie de situaciones que llevaron a que se diera la manipulación del reparto judicial en el caso Hyundai. Así, el abogado reconoció que Alex Vernot le ofreció dos millones de dólares por mantener silencio.

Respecto a estas declaraciones, La W tuvo acceso a una carta de Vernot en la que precisó varios puntos de la entrevista de La W con Durán.

“Yo solo me enteré de las circunstancias de corrupción y del papel de Luis David Durán cuando me detuvieron y pude leer las declaraciones de Dagoberto Rodríguez, nunca me comentaron detalles de formas y cuantías”, se lee en el documento.

La carta también agregó: “Luis David Durán dice que no tuvo nada que ver con la corrupción de la juez 16 municipal, lo cual no es cierto (…) hay evidencia de que entregó varias sumas para ella”.

El juzgado 42 penal de circuito dejó en firme la prórroga por otro año de la orden de captura en contra del empresario Carlos Mattos, investigado en el caso Hyundai.

La defensa de Mattos había apelado la decisión impuesta por un juez de primera instancia, en la que prorrogaba la orden. Un segundo juez la confirmó.

Por vencimiento de términos quedó en libertad el abogado Alex Vernot, investigado por supuestamente haber contactado a testigos de la manipulación del reparto judicial en el caso Hyundai para que no hablara en contra del empresario Carlos Mattos.

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Dagoberto Rodríguez niño, quien confesó haber participado de la red que direccionó un proceso en el caso Hyundai.

Rodríguez era el oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito que supuestamente recibió dineros de parte del empresario Carlos Mattos.

La Fiscalía General de la Nación señaló que Carlos Mattos y David Durán ( abogado defensor de Mattos ) contactaron a Dagoberto Rodríguez niño, y se reunieron para determinar qué posibilidades había de acceder a las medidas cautelares que requería el empresario. Esto, para “fortalecer en su proceso de negociación”.

Un juez de la República impuso la décima condena en el caso Hyundai.

Se trata de la pena 44 meses de prisión domiciliaria y una multa de 37 salarios mínimos impuesta al ingeniero que manipuló el reparto judicial para favorecer al empresario Carlos Mattos. El ingeniero aceptó su responsabilidad en el delito cohecho propio.

El juzgado también condenó a ingeniero a la pérdida del empleo cargo público e inhabilitación para desempeñar cargos públicos u oficiales por un término de cinco años.

Reinaldo Huertas, el juez señalado de recibir un soborno de dos mil millones de pesos del empresario Carlos Mattos para favorecerlo en el caso contra Hyundai , sigue ejerciendo funciones después de quedar libre.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, prorrogó el principio de oportunidad otorgado a Luis David Durán Acuña, testigo estrella del caso Hyundai.

De esta manera, Acuña seguirá dando información en los procesos judiciales que se adelantan contra el empresario Carlos Mattos por la manipulación del proceso judicial en el caso Hyundai, y contra el abogado Alex Vernot, contra quien aseguró que le ofreció una gruesa suma de dinero para que no dijera lo que sabía del caso.

La Cancillería colombiana fue notificada por España sobre el aval a la extradición del empresario Carlos Mattos, investigado por presuntos actos de corrupción en el caso Hyundai, para ese momento.

La comunicación fue enviada al Ministerio de Justicia, para que le notifique al juez competente, y a la Fiscalía General de la Nación. El 16 de febrero de 2021, el Consejo de Ministros de España acordó la entrega de Mattos a las autoridades colombianas.

El abogado español Javier Gómez señaló en La W: “Carlos Mattos no tiene ninguna circular roja de detención, está en libertad condicional”.

“Se está hablando de una extradición de Mattos y en ese sentido hay que concretar muy bien que tiene una extradición concedida, y la primera fue anulada”, agregó.

La defensa de Carlos Mattos le confirmó a La W que un médico forense le hizo los exámenes médicos al empresario colombiano.

Los resultados de los exámenes médicos realizados deberán hacerlos llegar a la Audiencia Nacional en España, donde los magistrados tendrán que decidir sobre su extradición.

Carlos Mattos, exdelegado de Hyundai Colombia, quien cumple condena en España, es pedido en extradición en Colombia, donde las autoridades lo reclaman por el delito de cohecho.

Un juez autorizó la prórroga del principio de oportunidad otorgado a Luis David Durán Acuña, testigo estrella del caso Hyundai.

El Juzgado 30 Penal de Circuito llamó la atención a la defensa del empresario Carlos Mattos por una solicitud de aplazamiento y advirtió que no otorgará más suspensiones frente a la audiencia preparatoria a juicio.

La audiencia preparatoria a juicio contra Carlos Mattos, quien para ese entonces estaba en España, quedó programada para el 18 de mayo de 2021.

El Juzgado 60 Penal Municipal con función de control de garantías prorrogó la orden de captura por un año más contra el empresario Carlos Mattos Barrero, investigado en el llamado caso Hyundai.

Un juez de Bogotá dejó en firme la prórroga de la orden de captura contra el empresario Carlos Mattos, investigado en el caso Hyundai, la cual fue prorrogada el 3 de mayo de 2021 por el Juzgado 60 Penal Municipal con función de control de garantías.

La W conoció que la Audiencia Nacional de España ordenó la captura del empresario Carlos Mattos. El colombiano fue privado de la libertad en la sede de la audiencia de Madrid. Según informaron fuentes judiciales, el empresario fue notificado y se presenta voluntariamente en la sede.

Fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron en W Radio que el prestigioso abogado y exmagistrado Javier Gómez de Liaño presentó su renuncia a la defensa del empresario Carlos Mattos en España.

Los abogados de Carlos Mattos hacen las últimas estrategias para retrasar su entrega a Colombia. Iván Cancino se trasladará a Madrid para liderar una nueva estrategia de defensa.

Ismael Oliver, quien fue la defensa principal de Carlos Mattos en España después de la renuncia de Javier Gómez de Liaño, manifestó en La W que “la defensa jurídica se ha visto modificada con un criterio que consiste en analizar y con mucho rigor lo que está sucediendo. (…)”.

La Audiencia Nacional de España aprobó de nuevo la extradición de Carlos Mattos a Colombia.

Todo ocurrió luego de que el Tribunal Constitucional anulara la decisión hace un año argumentando que en ese momento no se contaba con la suficiente documentación por parte de la Fiscalía colombiana.

Ahora los magistrados aseguran que se cumplen todos los requisitos para proceder a la entrega de Mattos a Colombia por el presunto delito de soborno.

Esta vez, los alegatos de la defensa no fueron atendidos porque las órdenes de captura cumplían con las exigencias y requisitos en el convenio de extradición entre ambos países.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con ponencia del magistrado Juan Carlos Granados Becerra, destituyó del cargo e inhabilitó por un término de 15 años a Reinaldo Huertas, quien calidad de Juez Sexto civil del Circuito de Bogotá fue hallado responsable disciplinariamente de haber incurrido en la falta gravísima descrita en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Huertas es sancionado por haber aceptado una propuesta remuneratoria y posteriormente recibir dineros de una de las partes involucradas en el proceso verbal declarativo de mayor cuantía promovido por Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company, por realizar un acto que debía ejecutar en el desempeño de sus funciones, como era adoptar una medida cautelar en favor del demandante, Carlos Mattos.

En el proceso disciplinario, adelantado en primera instancia por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, quedó demostrado que se presentó un direccionamiento del reparto para que el proceso verbal declarativo de mayor cuantía radicado bajo el número 110013103006 2016 00069 00 promovida por Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company, fuera asignado al Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá, con el fin de que el titular del mismo, Reinaldo Huertas, resolviera favorablemente la solicitud de medida cautelar, a cambio de los dineros que, indebidamente, recibió como togado.

18 de noviembre de 2021

Juez legalizó captura de Carlos Mattos y lo envió a la Modelo. La audiencia empezó a las 12:40 de la madrugada, Mattos asistió de manera virtual pues está detenido en los calabozos de la Dijín.

La diligencia terminó a las 2 de la mañana y el juez de la república envió a Mattos a la cárcel Modelo de Bogotá.

Se conoció que al iniciar la audiencia, la defensa solicitó que Mattos fuera remitido al psiquiatra porque tenía cuadro de ansiedad. El juez negó esta solicitud hecha por los abogados del empresario.

El detenido denunció que su vida corría peligro ya que hay personas que quieren asesinarlo.

El abogado Iván Cancino le aseguró a W Radio que le solicitará a un juez de la república se sustituya la medida de aseguramiento contra Carlos Mattos por detención domiciliaria.

El jurista dijo que médicos especialistas han asegurado que el empresario se encuentra en mal de salud, por lo que debería cumplir su detención en su residencia.

El abogado le dijo a La W que se buscó viajar desde España a Colombia en un avión privado pero las autoridades no lo permitieron.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que de acuerdo a su perfilamiento, el Juez 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, indicó en la boleta de detención que Carlos Mattos debía ser ubicado en el establecimiento carcelario La Modelo o en un centro de reclusión donde el Inpec le garantice los derechos fundamentales, entre ellos la salud.

“El establecimiento carcelario de Bogotá La Modelo, donde inicialmente iba a ser recluido el señor Mattos, es una cárcel de mediana seguridad y como se requiere un centro de reclusión con características de alta seguridad, se determinó enviarlo a La Picota, donde se cuenta con la infraestructura y los protocolos definidos de acuerdo al perfil del mencionado. (…)”, informó el Inpec.

De igual manera, el inpec señaló que Mattos no fue recluido en un ERE (Establecimiento de Reclusión Especial) ya que dichos pabellones son de uso prioritario de funcionarios públicos y él no goza de esa condición.

Por lo que a Mattos se le asignó la UME (Unidad de Medidas Especiales de Seguridad), con el fin de ofrecer todas las garantías exigidas por el juez, entre ellas la salud.

El Tribunal de Bogotá mantuvo la medida de aseguramiento en contra del empresario Carlos Mattos, quién fue extraditado desde España.

La defensa de Mattos había pedido la nulidad de todo lo actuado en el juicio que se adelanta en su contra.

El empresario Carlos Mattos hizo llegar ante la Fiscalía General una propuesta para recibir un beneficio judicial (precuerdo o principio de oportunidad), en medio de la investigación por el denominado caso Hyundai.

Mattos quiere colaborar con las autoridades entregando información adicional sobre la forma en cómo se dio la manipulación del sistema de reparto en los juzgados civiles de Bogotá, y los nombres de otras personas que habrían participado en este escándalo de corrupción que permeó la Rama Judicial.

El empresario Carlos Mattos, extraditado desde España, había enviado una carta a los fiscales del caso Hyundai buscando un preacuerdo o un principio de oportunidad.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación informaron que no se le dará ninguno de los dos beneficios a Mattos pues este ya que no tiene nada que aportar al proceso judicial.

El Inpec informó que Carlos Mattos fue trasladado de la Unidad de Medidas Especiales UME del Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá “La Picota”, al pabellón ERE Sur del mismo Complejo.

El movimiento se da luego de que la defensa del interno elevara la solicitud y certificara que durante el periodo 2002-2006 ejerció un cargo público.

El empresario Carlos Mattos se comprometió a retirar todas las demandas internacionales y pagará 56 meses de prisión, sin beneficio de domiciliaria, como parte de un preacuerdo que firmó con la Fiscalía General de la Nación.

Además, pagará la multa es la más grande que haya hecho alguien en la historia de Colombia: un millón de dólares a la Fiscalía y un millón de dólares a la Rama Judicial.

Igualmente, el empresario deberá pedir perdón públicamente.

La W Radio conoció que el empresario Carlos Mattos empezó a retirar las demandas internacionales que se habían presentado en el proceso judicial en su caso tras su extradición desde España a Colombia.

Cabe recordar que Mattos firmó un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación en la que se compromete a entregar información relevante para la justicia.

La W conoció el texto de la carta con la que el empresario Carlos Mattos aceptó su responsabilidad en el soborno a funcionarios judiciales y la manipulación al reparto judicial de los juzgados de Bogotá.

En el documento Mattos señaló que realizó “una serie de acercamientos ilegales con el señor Dagoberto Rodriguez, oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito, y Reinaldo Huertas, Juez Sexto Civil del Circuito, a través del abogado Luis David Duran Acuña. Quiénes decidieron a través de una contraprestación económica decretar una medida cautelar.”

De igual manera, Mattos aseguró que contrató e hizo pagos a un periodista para que este desacreditara a la Fiscalía General de la Nación.

Alex Vernot fue señalado por la Fiscalía de ofrecer 2 millones de dólares a un testigo del caso Mattos para que se retractara sobre las acusaciones en contra del empresario.

El juez no le dio credibilidad a Luis David Duran Acuña, quien aseguró que Vernot le ofreció millonarias sumas de dinero para que testificara a favor de Mattos en el proceso que se adelantaba en su contra por manipulación al reparto judicial.

El funcionario dijo que hay dudas en general que la Fiscalía no supo solucionar, y no se pudo determinar que existió el soborno en mención.

En diálogo con La W, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que el presidente de la República, Iván Duque, le ordenó destituir al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mayor general Mariano Botero Coy , y al director de la cárcel La Picota de Bogotá , coronel (r) Wilmer José Valencia, tras conocerse las denuncias sobre las salidas irregulares del empresario Carlos Mattos de su lugar de reclusión.

A su vez, el ministro aseguró en La W que, por estos mismos hechos, Mattos será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.

Estos hechos surgieron luego de que el equipo de Noticias Caracol revelara una serie de videos en los que se registran varias salidas de Mattos de la cárcel La Picota de Bogotá.

Dichas salidas, que supuestamente eran para citas médicas, se produjeron el pasado 21 y 25 de febrero de 2022.

De este modo, los periodistas de Noticias Caracol revelaron las grabaciones del empresario saliendo de la cárcel La Picota en una camioneta del Inpec hacia la Clínica Palermo el 21 de febrero.

Sin embargo, los videos revelaron que, al salir del centro de salud, Mattos no regresa a la cárcel, sino que se dirige hacia las oficinas de la inmobiliaria CJM que es de su propiedad.

En las imágenes se observa a Mattos bajarse del vehículo en un parqueadero y caminar por la calle hacia la entrada de las oficinas sin la compañía de un custodio del Inpec como corresponde.

En la segunda salida, que se da el 25 de febrero, se observa a Mattos llegar otra vez al parqueadero, caminar por la calle sin la compañía de un guarda y encontrarse en las oficinas con su abogado Iván Cancino y de la abogada Laura Toro.

Con relación a las denuncias conocidas sobre posibles hechos irregulares durante las salidas del señor Carlos José Mattos Barrero de la cárcel La Picota de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación informó:

(…)

Los dos preacuerdos suscritos con el señor Mattos no se verán afectados con los hechos conocidos. (salidas irregulares del empresario). Respecto a estos dos mecanismos, se está a la espera de la validación por parte de jueces de la República. Importante resaltar que, en los dos preacuerdos, no se contempla por parte de la Fiscalía la autorización de permisos o salidas de los centros carcelarios en los que permanezca el procesado.

Luego que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara las irregularidades cometidas por Carlos Mattos al ser un recluso en manos del Inpec, el presidente Iván Duque que ya había dado la orden de destitución de los funcionarios responsables de la custodia de Mattos, aseguró que esta situación es vergonzosa y por eso se tomaron las medidas necesarias.

“Vergonzoso lo que sucedió y por eso se actuó y se actuó con firmeza. Aquí no podemos permitir estos atropellos al sistema judicial, penitenciarios y carcelario y por eso la respuesta fue inmediata”, dijo el jefe de Estado.

Debido al escandalo por las salidas irregulares de Carlos Mattos de la cárcel que registró Noticias Caracol, en la noche del miércoles 2 de marzo de 2022, el empresario fue trasladado por el Inpec de la cárcel La Picota de Bogotá al establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Cómbita en Boyacá.

“Señor Mattos, tenemos órdenes de la dirección general para trasladarlo a otro establecimiento de reclusión nacional”, fueron las palabras del agente del Inpec al momento de darle la noticia a Mattos.

“He estado todo el día muy enfermo”, respondió Mattos.

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron a las 8 de la noche del miércoles 2 de marzo a la oficina de Carlos Mattos, ubicada al norte de Bogotá, para allanarla.

La Fiscalía buscaba documentos o elementos irregulares para poder establecer qué hacía el empresario en el edificio.