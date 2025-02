‘Conclave’ recibe en los SAG Awards un último espaldarazo, una semana antes de los Oscar de 2025

A la temporada de premios del cine solo le queda una gran gala: la de los Oscar, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el domingo 2 de marzo en el tradicional Dolby Theatre. La velada ha sido ambientada por al menos tres meses de reconocimientos y predicciones.

Entre el 11 y el 18 de febrero —hasta las ocho de la noche—, más de 9,9 mil miembros con derecho a voto de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences —entre los más de 10,5 mil totales— escogieron a quienes ganarán los más codiciados galardones en la industria cinematográfica.

La fase final de cara a la premiación del 2 de marzo ocurrió luego del veredicto de varios grandes premios que podrían definir el rumbo de las estatuillas, como los Golden Globes, los Critics Choice Awards, los Directors Guild Awards (DGA) y los Producers Guild Awards (DGA).

Este domingo, 23 de febrero, tuvo lugar la penúltima de las noches previas a la má prestigiosa del séptimo arte : la edición 31 de los SAG Awards. La ceremonia coincidió con las de otros sindicatos, como los Golden Reel, de la edición de sonido o Motion Picture Sound Editors (MPSE).

Dune: Part Two se llevó el Golden Reel en Efectos de Sala o Foley, lo que la confirma como la favorita en la categoría de Sonido en los Oscar, probablemente en disputa con A Complete Unknown, que el fin de semana se coronó con la Cinema Audio Society (CAS), también de sonidistas.

Tanto el Sindicato de Edición de Sonido como el de Mezcla de Sonido antecedieron a los SAG, que le otorgaron a la ya legendaria actriz y activista Jane Fonda, de 87 años, el premio al Life Achievement, o el SAG Honorario para celebrar su carrera, que ella tomó para un poderoso discurso político.

Días después de la entrega de los Golden Globe, en enero, el Sindicato de Actores de Cine - Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por las siglas en inglés de Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists) anunció sus nominaciones.

La asociación, protagonista en 2023 de una huelga que llevó a renegociar varias cláusulas contractuales de la industria cinematográfica, presentó las candidaturas de la edición 31 de los Screen Actors Guild Awards (SAG), lideradas por Wicked para el cine y Shogun para la televisión.

Desde 2010, cuando Jeff Bridges —por Crazy Heart— fue el mejor actor en los Oscar y Sandra Bullock, la mejor actriz —por The Blind Side—, la costumbre es que el Sindicato de Actores sea una garantía casi irrevocable de que la estatuilla de marzo se otorgará a las mismas personas que celebren en febrero.

Son contadas las excepciones, como Denzel Washington y Casey Affleck en 2017. Este año, la sorpresa en las nominaciones fue Pamela Anderson, consolidada en las pantallas desde los noventa gracias a su rol de Casey Jean Parker en Baywatch, quien se coló entre las candidatas a Mejor Actriz.

Anderson estuvo en la película The Last Showgirl y llevó al SAG, a veces decantados por estrellas renombradas en la industria antes que por romper los moldes de la temporada de premios, a descartar afamadas interpretaciones, como la de Fernanda Torres, ganadora del Globo, en Ainda Estou Aqui.

Torres está nominada al Oscar a Mejor Actriz, consolidando así el primer dúo de madre e hija que logra una postulación formal ante la Academia, luego de que Fernanda Montenegro fuese nominada en 1999 con Central Station. Y I’m Still Here está nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Película.

The Last Showgirl, de hecho, parece haberle gustado al Sindicato más de lo que se podría decir de otras premiaciones —como los Critics Choice, que solamente la consideraron en la categoría de Mejor Canción con ‘Beautiful that Way’, de Miley Cyrus—, pues Jamie Lee Curtis también fue nominada.

La ganadora del SAG a Mejor Actriz de Reparto el año pasado por la ganadora del Oscar a Mejor Película Everything Everywhere All At Once obtuvo otro llamado del Guild este año en la misma categoría, sobrepasando, por ejemplo, a Margaret Qualley, de The Substance, ignorada también por la Academia.

LONDRES (Reino Unido), 15/02/2025.- La actriz brasileña Fernanda Torres asiste a la fiesta de nominados a los BAFTA Film Awards 2025, en la National Gallery. EFE / ANDY RAIN Ampliar

Zoe Saldaña, estadounidense de ascendencia dominicana, terminó siendo la ganadora, como lo fue en los Golden Globe, los Critics' Choice y los BAFTA —de la British Academy—, lo que le abre inevitablemente la puerta al primer Oscar de su carrera, en la que es su primera nominación, por cuenta de Emilia Pérez.

El narcomusical francés hablado en español puede esperar, hoy por hoy, hacerse con dos estatuillas el 2 de marzo: la de Saldaña en Actriz de Reparto y la de ‘El mal’ en Canción Original, devastando a la dieciséis veces nominada y nunca ganadora Diane Warren, escritora de ‘The Journey’, de The Six Triple Eight.

Saldaña, visiblemente conmovida —y protagonista del video promocional que los SAG expusieron para mostrar a Emilia como una de las candidatas de la noche a Mejor Elenco, eliminando totalmente a Karla Sofía Gascón tras el escándalo que provocó con sus trinos racistas—, agradeció su premio.

“Estar en esta sala es un honor. Esta es mi comunidad, mi circo”, expresó emocionada. Su contraparte masculina fue Kieran Culkin, también en camino a su primer premio de la Academia, luego de superar su etapa como Roman Roy en la exitosa serie de HBO Succession.

Culkin lo ha ganado todo hasta ahora —Globo, Critics', BAFTA y ahora SAG—, por lo que la derrota de Yura Borisov, de Anora; Edward Norton, de A Complete Unknown, y Jeremy Strong (Kendall Roy en Succession), de The Apprentice, todos nominados al Oscar y al SAG de Actor de Reparto, parece inminente.

This Kieran Culkin acceptance speech is as chaotic as you would expect😂#SAGAwards pic.twitter.com/mIyjGm5KqK — SAG Awards® (@SAGawards) February 24, 2025

Sebastian Stan, por su parte, fue el gran ausente de la velada, por no estar en ninguna categoría, pese a que en los Golden Globes llegó a ser doblemente nominado por sus roles en The Apprentice, en la que interpreta a Donald Trump, y A Different Man, donde encarna a Edward Lemuel.

En la categoría de Mejor Actor aparecía, en contraste, el ganador del Globo, Critics' y BAFTA Adrien Brody, el protagonista de The Brutalist, con la que se convirtió en dos veces sobreviviente del Holocausto para encarnar al arquitecto judío László Toth bajo la dirección de Brady Corbet.

La sorpresa fue la tremenda victoria de Timothée Chalamet, el ganador más joven de la historia de los SAG, con veintinueve años, por su papel como Bob Dylan en la biopic A Complete Unknown. Ya se le había escapado la pesada estatuilla con forma de actor en 2017 con Call Me by Your Name.

Chalamet dio un discurso de ganador: “No puedo restarle significado a este premio, porque significa muchísimo para mí. Sé que estamos en una industria subjetiva, pero la verdad es que persigo la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero yo quiero ser uno de los grandes”.

El último SAG fue para Conclave, el filme del alemán Edward Berger que venía de ganar en los BAFTA a Mejor Película y Mejor Película Británica. El Sindicato le otorgó el premio a Mejor Elenco. Cuatro de las últimas cinco películas ganadoras en la categoría se han llevado el Oscar a Mejor Película.

“Vivimos en una crisis de la democracia. Las instituciones que nos solían unir hoy nos dividen. A veces resulta difícil mantener la fe, pero para eso hacemos películas y para eso hemos esto este filme. En todo hay grietas, por ahí entra la luz”, dijo Berger durante el BAFTA por Mejor Película

El favoritismo del drama adaptado en su libreto por Peter Straughan, quien devoró la novela homónima de 2016 de Robert Harris, llegó el 16 de febrero en medio de una carrera hacia el Oscar a Mejor Película dominada casi totalmente por Anora, de Sean Baker, y The Brutalist, de Brady Corbet.

De hecho, Anora, la sensación del cine independiente de 2024, producida por Neon, llegaba a los SAG luego de arrasar en los Film Independent Spirit Awards —y, lo que no es menor, semanas atrás en los Directors Guild Awards y los Producers Guild Awards, atajos al Oscar a Mejor Película—.

La cinta de Baker se hizo con Mejor Película, Mejor Actuación Protagónica —para Mikey Madison, nominada al SAG, ganadora del BAFTA y principal contendiente de Demi Moore, ganadora del SAG, en el Oscar— y Mejor Dirección. El impulso que comenzó con el Critics', el DGA y el PGA se tornó ambiguo.

Solamente seis películas ganadoras de los premios del DGA y el PGA han perdido el Oscar a Mejor Película desde 1994, incluyendo, Gravity, La La Land y 1917. Desde 1989, la primera entrega de los PGA, solo diez triunfadoras no lo han sido en el Oscar de Mejor Película.

LONDRES (Reino Unido), 16/02/2025.- La actriz estadounidense Mikey Madison posa en la sala de prensa de los BAFTA tras ganar el premio a Mejor Actriz por 'Anora', en el Royal Festival Hall. EFE / TOLGA AKMEN Ampliar

Edward Berger se convirtió en director de dos ganadoras del BAFTA a Mejor Película. La primera fue All Quiet on the Western Front, basada en una novela semiautobiográfica de Erich Maria Remarque y nominada al Oscar a Mejor Película que en 2023 ganó Everything Everywhere All At Once.

Hasta ahora, la cinta protagonizada por Ralph Fiennes —nominado sin éxito en toda la temporada de premios— se ha coronado, además de en los SAG y los BAFTA, en la Asociación de Críticos de Cine de Carolina del Norte y en el Círculo de Críticos de Cine de Oklahoma.

Wicked recibió cinco nominaciones en los SAG y las perdió: Mejor Actriz, con Cynthia Erivo, nominada al Oscar; Mejor Actriz de Reparto, con Ariana Grande, candidata al Oscar; Mejor Elenco, equivalente a Mejor Película, una de sus nominaciones al Oscar; Mejor Actor de Reparto y Mejor Elenco de Dobles de Acción.

Probablemente, el culmen del evento —en el que se notaba la falta de ensayos, aunque compensada con humor, y una avería en el sonido—, además de la introducción de Kristen Bell candando una versión de ‘¿Y si hacemos un muñeco?' como ‘¿Quieres ser un actor?‘, fue la diatriba de Jane Fonda.

Julia Louis-Dreyfus le entregó el galardón a Fonda, manifestando que “aunque sea el premio a toda una vida”, la existencia de Fonda “está lejos de terminar”. La neoyorquina asumió una vigorosa posición en favor de la actuación, la unión sindical, la empatía y la estigmatización contra lo “woke”.

Relive Jane Fonda's unforgettable Screen Actors Guild Lifetime Achievement Award acceptance speech. #SAGAwards pic.twitter.com/S0DmD6zzjd — Netflix (@netflix) February 24, 2025

“Por cierto, ser ‘woke’ significa que te importan las demás personas”, sostuvo entre los vitoreos de sus colegas, a quienes les planteó que la actuación abre “las mentes de la gente hacia nuevas ideas, llevándolas a otras formas de ver el mundo”. Fonda llamó a la resistencia de Hollywood.

La actriz, presente en la industria desde los sesenta, reconoció que “vamos a necesitar una gran tienda de campaña para resistir lo que viene”, haciendo referencia a la drasticidad de cambios que Estados Unidos ofrece ante el país y ante el mundo con la segunda presidencia del republicano Donald Trump.

“Mucha gente se va a sentir realmente herida por lo que está ocurriendo”, por lo que “no debemos juzgar, sino escuchar desde el corazón” y la empaía. Los sindicatos, como el de la actuación, “nos unen a la comunidad y nos dan poder. La comunidad significa poder”, sentenció.

Durante la noche, el Guild también le rindió homenaje a los bomberos que combatieron los devastadores incendios de Los Ángeles, que llevaron a que miembros de la industria perdieran sus pertenencias y viviendas, e impactaron en anuncios de nominaciones, tanto en los SAG como en los Oscar.