Consulte: Estos son los canales digitales para denunciar de la Policía y Fiscalía

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación cuentan con diferentes mecanismos digitales para efectuar denuncias a diferentes delitos.

¿Que es una denuncia?

De forma penal, la denuncia es la manifestación de conocimiento por la cual una persona afectada o no por una infracción, da conocimiento a los entes respectivos de un hecho(s) delictivo, en donde se describe de forma detallada como de desarrollo la situación, recalcando el tiempo, lugar y modo.

Quién debe hacer la denuncia es quién que tenga conocimiento de un actuar delictivo.

¿Qué es un hecho delictivo?

La Fiscalía define un hecho delictivo como una conducta prohibida y sancionada por la ley.

Estos se encuentran en el Código Penal; allí es donde se definen los comportamientos considerados como delitos y las sanciones que le corresponden.

Para denunciar se debe hacer frente a una autoridad de forma escrita o verbal, en donde se pueda dejar constancia del día y hora de cuando se presenta en un medio técnico.

Hecho bajo juramento y expresando si estos ya fueron puestos en conocimiento de otro funcionario.

Tipos de delitos para denunciar de manera virtual:

Si el delito que se quiere denunciar no está dentro de este tipo, es necesario acercarse a un punto físico de recepción de denuncias de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación.

¿Cuáles son los canales virtuales de la Policía Nacional?

En la página de la institución se encuentran dos portales los cuales sirven para informarse y efectuar la denuncia:

Sistema Nacional de Denuncia Virtual ¡ADenunciar! : En donde el organismo brinda toda la información, dejan en claro los términos y condiciones del uso de esta herramienta virtual.

: En donde el organismo brinda toda la información, dejan en claro los términos y condiciones del uso de esta herramienta virtual. CAI virtual de la Policía Nacional: En este, se puede interactuar con un chat virtual, realizar una denuncia, conocer la prevención del cibercrimen, los servicios al ciudadano y el contacto por redes sociales con la institución.

Canales virtuales de la Fiscalía General de la Nación:

Dentro del menú de atención y servicios a la ciudadanía existe una pestaña en donde explican cómo y dónde denunciar, dando a conocer las herramientas que existen para hacerlo de manera correcta.

Existen varias formas de hacerlo:

Botón de denuncia fácil: sistema de la entidad que permite a los ciudadanos reportar de forma virtual reportar un hecho delictivo , puede ser utilizado desde cualquier lugar con conexión a internet sin tener que ir a un punto físico, tiene un horario de atención de lunes a domingo, 24 horas y 365 días al año.

sistema de la entidad que , puede ser utilizado desde cualquier lugar con conexión a internet sin tener que ir a un punto físico, tiene un Botón de llamada virtual: permite hacer una llamada por web al centro de contacto de la Fiscalía, lo importante es que el dispositivo de la llamada esté conectado a internet , cuentan con un horario de lunes a sábado de 6 a.m a 10 p.m

permite hacer una llamada por web al centro de contacto de la Fiscalía, , cuentan con un horario de Videollamada en lengua de señas colombiana: exclusivo para personas sordas o con hipoacusia, cuenta con un horario de lunes a sábado de 8 a.m a 5p.m

exclusivo para cuenta con un horario de Código QR: está disponible en la página de la Fiscalía, se escanea desde el celular, tiene un horario de lunes a domingo, 24 horas.

