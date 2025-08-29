La guerra entre alias ‘Dimax’ y alias ‘Chinga Pipe’, detrás de la balacera con fusil en Cali. Fotos: suministrada.

Las autoridades de Cali revelaron nuevos detalles sobre la balacera registrada en el barrio el Retiro en Cali que dejó dos personas muertas y dos capturadas.

En los hechos estuvieron involucradas dos camionetas. En una de ellas se movilizaban Andrés Felipe Flórez Sotelo, alias ‘Chinga Pipe’, junto a sus hombres de seguridad, mientras que en la otra se desplazaban integrantes de la estructura de alias ‘Dimax’.

Según las investigaciones, ambos sostienen una disputa por el control de rentas ilegales, lo que habría originado el ataque.

En medio de la emboscada, el personal que protegía a alias ‘Chinga Pipe’ reaccionó disparando con fusil, impactando el vehículo blindado en el que viajaban sus atacantes.

La Policía confirmó que una de las víctimas fue Javier Tello Escobar, un civil alcanzado por una bala perdida y que el segundo fallecido es Andrés Felipe Ulloa Restrepo, quien manejaba uno de los vehículos.

Las autoridades también reportaron la captura de alias ‘Chinga Pipe’ y de Richard Armando Torres Londoño, este último detenido por porte ilegal de armas.

A estas personas les fueron incautados el fusil y tres pistolas, que, según la investigación, contaban con documentación legal.

“Vamos a hacer las verificaciones para saber cómo obtuvo el permiso para portar armas de fuego, teniendo en cuenta que es una persona que tiene antecedentes por haber sido capturado varias veces y condenado” detalló el general Henry Yesid Bello Cubides, Comandante de la Policía de Cali.

Llama la atención que Flórez Sotelo, contaba con medida prisión domiciliaria en un resguardo indígena del municipio de Florida, Valle del Cauca, desde 2024, pese a sus antecedentes y a haber sido capturado en varias ocasiones.