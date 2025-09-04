Benedetti calificó como un “acto de discriminación” la no elección de María Balanta como magistrada

Tras la no elección de María Balanta como magistrada de la Corte Constitucional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los congresistas rechazaron la mejor hoja de vida.

Además, acusó a los medios, las cortes y las redes, de estigmatizar a la candidata Balanta.

¿Qué dijo Armando Benedetti?

“Hoy se eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, esto agitó un avispero político . Lo que queda claro es que las cortes, los medios y las redes tienen el poder en contra de la mejor hoja de vida para el tribunal constitucional”, dijo el ministro con funciones delegatarias.

Benedetti agregó que lo que se vivió en la jornada de hoy fue un acto de discriminación.

“Sufrió por ser mujer, negra y venir de estrato bajo. Si hubiera sido blanca, de ojos azules y del Country hubiera sido magistrada. Se inventaron que era la candidata de Petro cuando él no la ha visto dos veces en su vida ”, aseveró.

Pidieron renuncia a tres ministros tras elección de Camargo

Tras la decisión del Congreso de elegir a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, desde el Gobierno Nacional le pidieron la renuncia a los ministros de Comercio, Diana Morales; Trabajo, Antonio Sanguino, y TIC, Julián Molina.

La W confirmó que en la noche de este miércoles, 3 de septiembre, el ministro con funciones delegatarias, Armando Benedetti, aceptará la renuncia de los funcionarios.

La decisión es consecuencia de la derrota del Gobierno en el Senado, tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.

Camargo, exdefensor del Pueblo, se impuso en la votación del Senado a la Corte Constitucional y reemplazará al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja su cargo en esa alta corte en los próximos días.

