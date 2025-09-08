Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha de clásicos

Edwin Cardona, clásico Millonarios - Santa Fe y clásico América - Cali. Fotos: Juanse Hernández/Colprensa / (Colprensa - Cristian Bayona) / X @AmericadeCali

La fecha 10, jornada de clásicos en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) dejó varias sorpresas, como la victoria del Unión Magdalena 3-1 ante el Junior de Barranquilla, líder del torneo.

El Once Caldas le dio un duro ‘golpe’ al Deportivo Pereira con la victoria por la mínima diferencia en el clásico del Eje Cafetero. Así, el ‘Blanco de Manizales’ resurge en la tabla.

Otro que sigue con buen paso en la liga es el Atlético Bucaramanga, que derrotó 3-1 a Alianza Valledupar y, con dos partidos menos, ya suma 16 puntos.

El clásico del Valle del Cauca tuvo un ‘pálido’ empate sin goles, un resultado que acrecienta la crisis de resultados tanto de América como del Cali.

Mismo resultado fue el del juego capitalino entre Millonarios y Santa Fe, dos equipos que jugaron con intensidad, pero no se pudieron sacar diferencias.

Finalmente, los goles de la jornada estuvieron en el clásico paisa, donde Independiente Medellín empató 3-3 con Atlético Nacional, un partido en el que ambos se ‘sacaron chispas’.

Así va la tabla de la Liga BetPlay tras la jornada de clásicos

Junior de Barranquilla: 20 puntos y una diferencia de gol de +8 Independiente Medellín: 20 puntos y una diferencia de gol de +6 Fortaleza: 18 puntos y una diferencia de gol de +5 Atlético Nacional: 17 puntos y una diferencia de gol de +7 Deportes Tolima: 17 puntos y una diferencia de gol de +3 Llaneros: 17 puntos y una diferencia de gol de +1 Atlético Bucaramanga: 16 puntos y una diferencia de gol de +8 Independiente Santa Fe: 13 puntos y una diferencia de gol de -1 Deportivo Pereira: 12 puntos y una diferencia de gol de -1 Alianza Valledupar: 12 puntos y una diferencia de gol de -5 Envigado: 11 puntos y una diferencia de gol de -1 Deportivo Cali: 11 puntos y una diferencia de gol de -4 Unión Magdalena: 11 puntos y una diferencia de gol de -5 Boyacá Chicó: 10 puntos y una diferencia de gol de -4 La Equidad: 10 puntos y una diferencia de gol de -4 Deportivo Pasto: 9 puntos y una diferencia de gol de 0 Once Caldas: 9 puntos y una diferencia de gol -3 Millonarios: 8 puntos y una diferencia de gol -2 Águilas Doradas: 8 puntos y una diferencia de gol -5 América de Cali: 6 puntos y una diferencia de gol de -3

¿Cómo se jugará la fecha 11 de la Liga BetPlay?

Viernes 12 de septiembre

Águilas Doradas vs. Medellín: 6:00 de la tarde.

Junior de Barranquilla vs. La Equidad: 8:10 de la noche.

Sábado 13 de septiembre

Fortaleza vs. América de Cali: 2:00 de la tarde.

Alianza vs. Millonarios: 4:10 de la tarde.

Once Caldas vs. Envigado: 6:20 de la tarde.

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga: 8:30 de la noche.

