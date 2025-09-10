Videos: así fue la reacción de hinchas venezolanos a goleada de Colombia 6-3 contra la ‘Vinotinto’

El pasado martes, 9 de septiembre, la Selección Colombia visitó en el estadio Monumental de Maturín al combinado nacional de Venezuela en partido válido por la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol, rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo golearon 6-3 a la ‘Vinotinto’ y la eliminaron del Mundial. Así, Bolivia se quedó con el repechaje, pues le ganó a Brasil 1-0 en El Alto.

Luis Suárez anotó un ‘Póker’ (cuatro goles). Los otros tantos del juego fueron anotados por Yerry Mina y Jhon Córdoba. Para Venezuela anotaron Telasco Segovia, Josef Martínez y Salomón Rondón.

De esta forma quedó definida toda la clasificación al Mundial 2026 por parte de Conmebol, siendo los siguientes los equipos de esta región que participarán en el certamen.

¿Cuáles equipos sudamericanos quedaron clasificados al Mundial de 2026?

Tras la disputa de la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol, las selecciones sudamericanas que quedaron clasificadas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 son:

Argentina

Ecuador

Colombia

Uruguay

Brasil

Paraguay

Sin embargo, más allá del abultado resultado, también se dieron a conocer por medio de redes sociales algunas reacciones de hinchas venezolanos al partido en donde su selección cayó.

Vea los videos de las reacciones de los hinchas venezolanos a la goleada 6-3 de Colombia:

@respirofutbol_ 🇻🇪 ⚽El reconocido periodista venezolano, Fernando Petrocelli, siempre muy respetuoso con Colombia, se derrumbó y no pudo contenerse en vivo tras el 3-2 cafetero en Maturín. Quienes amamos este deporte entendemos el profundo dolor que sintió en ese instante. Un abrazo solidario para todos los venezolanos que, como Petrocelli, vibran y sufren con el amor por su selección. 🇻🇪🤝🇨🇴 FB: ruta.vinotinto IG: @Ruta.Vinotinto Colombia Venezuela olombia Venezuela ♬ sonido original - RESPIRO FÚTBOL 🇨🇴⚽ - RESPIRO FÚTBOL 🇨🇴⚽

¿Cómo serán los partidos de repechaje para el Mundial de 2026?

El Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, dará inicio el próximo 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. Además, será la primera edición en la historia con 48 selecciones clasificadas.

Esto quiere decir que el número de equipos participantes pasará de 32 a 48. Hasta el momento, ya se han clasificado seis selecciones de Asia, seis de Suramérica, dos de África, una de Oceanía y los tres anfitriones para un total de 18.

En esta oportunidad, esta fase tendrá algunos cambios. El repechaje para el Mundial 2026 será un mini torneo con seis selecciones en las que se jugarán semifinales y finales para conocer a los dos clasificados a la Copa del Mundo.

De las seis selecciones, así se conocen a las participantes:

Dos de Concacaf: los dos mejores segundos de la tercera ronda de su clasificatoria.

los dos mejores segundos de la tercera ronda de su clasificatoria. Uno de Conmebol: el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas.

el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno de Asia: el ganador de la serie de la quinta ronda AFC.

el ganador de la serie de la quinta ronda AFC. Uno de África: el vencedor de la final de la segunda ronda de la CAF.

el vencedor de la final de la segunda ronda de la CAF. Uno de Oceanía: Nueva Caledonia ya está clasificada, luego de perder ante Nueva Zelanda en la final de OFC.

Vale la pena destacar que la UEFA no tiene cupos en el repechaje, al tener 16 boletos directos al Mundial.

El repechaje será una eliminación a partido único, con un sistema de doble fase basado en el ranking FIFA.

Primera ronda: Las cuatro selecciones con peor ranking se enfrentarán entre sí en dos partidos únicos.

Segunda ronda: Los vencedores de la anterior fase se enfrentarán a las dos selecciones de mejor ranking en partido único y los ganadores serán los últimos clasificados al Mundial 2026.

Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

