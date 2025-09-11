Fue detenida una embarcación que transportaba pesca ilegal en San Andrés

La Armada de Colombia, detectó una embarcación tipo langostera de nombre ‘Lady Made II’ que se encontraba efectuando faena de pesca en isla cayo Quitasueño, en mar territorial, sin autorización de las autoridades colombianas.

De inmediato, la motonave, de matrícula nicaragüense, fue conducida hacia la fragata para efectuar el procedimiento de visita e inspección. En este proceso fueron halladas seis personas, así como 198 kilogramos de langosta, nueve kilogramos de cangrejo real (conocido como ‘king crab’), un kilogramo de caracol pala y treinta kilogramos de pesca blanca.

Además, se hallaron artes de pesca como mangueras, ganchos artesanales, reguladores, caretas, aletas, un compresor, un GPS, una ecosonda y seis canecas de combustible.

El personal y el material fueron conducidos hacia la isla de San Andrés para continuar el proceso de identificación y verificación, realizado con el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura y Pesca, la Corporación para el Desarrollo Sostenible –Coralina– y Migración Colombia.

Escuche W Radio en vivo: