Jefes de grupos criminales de la Costa fueron trasladados a ‘La Picota’ para reunión con la DNI

En las últimas horas, se conocieron detalles sobre el traslado de los líderes de las organizaciones criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, a la cárcel La Picota de Bogotá, con el objetivo de sostener un encuentro con la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI.

Se trata de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ y Digno Palomino. Los traslados se realizaron desde Cómbita, Boyacá y Picaleña, Ibagué.

Este lunes 29 de septiembre, ambos actores criminales sostendrán un encuentro con miembros de inteligencia, en el marco de un posible diálogo de paz.

La reunión será de carácter privado y se espera que, los cabecillas entreguen información sobre el reciente cese al fuego que realizaron con el objetivo de manifestar su deseo de integrar una mesa de diálogo.

Por su parte, también se conoció que, ambos sujetos estarían en una etapa de alistamiento institucional que culminaría con la instalación de las conversaciones de paz.

