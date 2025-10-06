Estado asume responsabilidad por “falso positivo” judicial en crimen de Hernando Pizarro Leóngomez
En una decisión histórica, la justicia colombiana pidió perdón a Gustavo Sastoque Alfonso, quien estuvo en la cárcel por más de 10 años por ese crimen, sin tener relación alguna.
El Estado colombiano, por medio de la ANDJE y la Fiscalía reconoció su responsabilidad internacional por la grave equivocación judicial, en la cual se acusó y encarceló por más de 10 años al ciudadano Gustavo Sastoque Alfonso, por el crimen de Hernando Pizarro Leóngómez en 1995, crimen que no cometió.
Noticia en desarrollo..