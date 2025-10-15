CRC retira solicitud de información a canales de televisión

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció que deja sin efecto la solicitud de información enviada a los operadores de televisión abierta el pasado 8 de octubre y convocará a los canales a un nuevo espacio de trabajo colaborativo orientado a fortalecer el pluralismo y la imparcialidad informativa en el país.

Según informó la entidad en un comunicado oficial, la decisión fue adoptada por la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la comisión, en coherencia con su compromiso con la transparencia, el diálogo y la promoción de la diversidad informativa. El anuncio fue formalmente notificado el 14 de octubre a los canales nacionales.

La CRC explicó que el nuevo ejercicio buscará identificar buenas prácticas y diseñar estrategias conjuntas que promuevan la diversidad y la pluralidad informativa. En este proceso participarán entidades como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que actuarán como garantes de transparencia y participación.

“La Comisión reafirma que ha actuado dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, orientadas a promover el pluralismo, la imparcialidad informativa y la protección de los derechos de las audiencias”, señala el comunicado.

La entidad también manifestó que reconoce las inquietudes expresadas por distintos actores del sector mediático, y aseguró que esta coyuntura representa una oportunidad para fortalecer la confianza y consolidar la cooperación con los canales de televisión, así como avanzar hacia una regulación “más cercana, legítima y sustentada en la transparencia y el diálogo”.

Con esta decisión, la CRC da por cerrado el requerimiento inicial y extiende una invitación a los medios de televisión para participar activamente en un nuevo espacio de diálogo.

El propósito será construir, de manera conjunta, mecanismos que garanticen un ecosistema mediático más diverso, transparente y comprometido con el derecho a la información.

La solicitud original —ahora retirada— había generado preocupación en el sector, luego de que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General manifestaran reparos sobre los alcances del requerimiento, argumentando que podía interpretarse como una medida que afectara la independencia editorial de los medios.