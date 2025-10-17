Delincuentes hurtaron pertenencias y un vehículo al alcalde de Buenos Aires Cauca

El alcalde de Buenos Aires Cauca, Pablo César Peña fue víctima de delincuentes en la vía Panamericana donde hombres armados hicieron detener el vehículo en el que se movilizaba, procedieron a hurtar sus pertenencias, las de su escolta y se llevaron la camioneta con rumbo desconocido.

Los hechos se registraron en la vereda El Túnel a unos 20 minutos de Popayán.

“Nos interceptaron por lo menos ocho sujetos armados que se movilizaban en cuatro motocicletas, delincuentes naturalmente. Por el estado de la vía aprovecharon para forzarnos a detener la marcha, nos ultrajaron con expresiones desobligantes. Se subieron a la camioneta y me pidieron continuar la marcha, pero me negué y me bajé”, expresó el mandatario.

Los delincuentes dieron la vuelta y de marcharon, al parecer, con rumbo a Popayán en el vehículo oficial de la alcaldía de Buenos Aires.

Afortunadamente el alcalde y su escolta salieron ilesos de la situación.

En la vía Panamericana sobre el norte del departamento hay antecedentes de retenes ilegales por parte de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

El suceso delincuencial ocurre a pesar de los consejos de seguridad y los operativos que anunciaron las autoridades para garantizar la seguridad de los usuarios de la carretera internacional.

De acuerdo con los gremios este tipo de sucesos continúan afectando la movilidad, el turismo y la economía regional.