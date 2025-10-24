Desde el Concejo de Bogotá denuncian aumento de reclutamiento de menores en 2025

El concejal por la Alianza Verde, Julián Sastoque denunció el alarmante aumento durante este año del reclutamiento de menores de edad en Bogotá.

“Las localidades más afectadas por este grave fenómeno son Bosa (27 casos), San Cristóbal (15), Kennedy (14), Usme (13) y Ciudad Bolívar (12). Los registros muestran que el reclutamiento, uso y utilización de menores comienza desde los 6 años, y que los adolescentes entre los 12 y los 16 años son quienes enfrentan el mayor riesgo”, dijo Sastoque.

El concejal mencionó que se les está robando la infancia a los niños y se les está arrebatando sus proyectos de vida. “Cada cifra que se muestra es una historia de un niño que quizás por faltas de oportunidades y la violencia que los persigue”.

Finalmente, el concejal advirtió que realizará un control político con el fin de verificar que acciones se están tomando desde la Administración para la protección de los niños en Colombia.

“Nuestros niños deben estar en las aulas y no en las calles, al servicio de estructuras criminales. Bogotá no puede ser indiferente ante esta realidad”, concluyó.

