¿Qué es la Lista Clinton, qué implicaciones tiene y por qué EE.UU. incluyó al presidente Petro?

Este viernes, 24 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue incluido en la Lista Clinton, un listado que es realizado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

Además del mandatario de los colombianos, también fueron incluidos su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Y es que el senador republicano Bernie Moreno ya había adelantado en La W que el presidente Petro podría ser incluido en la Lista OFAC.

Moreno anunció en ese momento que la administración de Donald Trump avanzaría con las sanciones luego de los resultados de investigaciones que supuestamente vinculaban a Petro con supuestas redes de narcotráfico.

La medida contra Petro llega después de que el presidente de EE.UU. declarara abiertamente que el mandatario de Colombia era “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas”.

A través de un mensaje en redes sociales, Trump sostuvo que el narcotráfico se ha convertido “en el mayor negocio de Colombia, por lejos”. Además, en ese punto, afirmó que Petro no “no hacer nada por detenerlo”. Por eso, anunció la suspensión de millonarios pagos y subsidios que Estados Unidos a Colombia.

¿Qué es la Lista Clinton?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), oficina del Departamento del Tesoro de ese país, es la entidad encargada de identificar a países, terroristas y narcotraficantes que puedan ser objeto de sanciones, de acuerdo con las leyes de EE.UU.

La Lista Clinton es una referencia o guía que tienen los países para identificar estos actores ilegales.

¿Cómo consultar nombres de personas y empresas en la Lista Clinton?

A través del portal de la UIAF, las personas pueden consultar nombres de personas naturales o jurídicas que puedan estar en la Lista Clinton, también conocida como OFAC.

Para ello, tiene que ingresar aquí → https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

Llene el formulario y haga clic en ‘Search’.

¿Cómo reaccionó Gustavo Petro tras ser incluido en la Lista Clinton?

El mandatario reaccionó a través de su cuenta de X y aseguró: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del Gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”.

Finalmente, calificó la noticia como “toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

