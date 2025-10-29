“En toda guerra caen inocentes”: alias ‘Pipe Tuluá’

En entrevista con el podcast Crimen y Castigo, el jefe de la estructura criminal ‘La Inmaculada’, Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, habló sobre los recientes asesinatos de miembros del Inpec y el surgimiento del grupo ‘Mago’ (Muerte a Guardianes Opresores).

“Quiero manifestar que a mí el Inpec me creó, me hizo lo que hoy soy. Yo, cuando caí, me conocían muy pocas personas y no tenía el poder que hoy tengo”, dijo.

Marín, quien se encuentra privado de la libertad en las instalaciones de la Policía de los Mártires, se refirió a la violencia en el Valle del Cauca y los asesinatos que ordenó.

“En toda guerra caen personas inocentes (…). Todo el país, por ejemplo, el Inpec, la Policía, el DNI, ellos saben que yo puedo parar lo que está pasando”, aseguró.

Además, se refirió a las amenazas que le había hecho al alcalde de Tuluá y la muerte de varios concejales de la región.

‘Pipe Tuluá’ habló sobre la solicitud de extradición en su contra, de su propuesta de convertirse en un gestor de paz y de la supuesta colaboración que adelantaría ante las autoridades.

“Yo tengo enemigos de mucha de toda clase, yo he hecho muchas cosas y le hecho favores a mucha gente”, indicó.

Escuche el episodio completo de Crimen y Castigo aquí: