Benedetti acusó a Comisión Séptima de sabotear reforma a la salud: anunció denuncia contra senadores

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó a los senadores de la Comisión Séptima por el aplazamiento del debate de la reforma a la salud. El ministro calificó la decisión como un “bloqueo institucional con las vísceras” y agregó que a los congresistas “no les importa para nada la salud de los enfermos”.

“Son unas personas inhumanas, perversas, que nunca se han leído la Biblia que, además de eso, no saben qué es justicia social, no saben lo que es un versículo, no tienen absolutamente nada de criterio o amor al prójimo”, dijo Benedetti en un video difundido en redes sociales.

El ministro cuestionó, además, la integridad electoral de los senadores de la Comisión Séptima: “Obvio que saldrán elegidos otra vez por compra de votos. ¿Quién votaría por esos témpanos de hielo?”.

Por eso, Benedetti anunció que llevará el caso a los órganos de control: “Los voy a denunciar ante la Procuraduría, ante la Corte Suprema, porque están quebrantando la Constitución y están quebrantando también lo que es la Ley Quinta”.

Por último, acusó a los integrantes de la Comisión de actuar motivados por intereses electorales: “La Comisión lo que quiere es no trabajar, porque están en campaña, van a volver a engañar a sus votantes y lo harán, y saldrán elegidos otra vez”.

#NoticiaW | Tras suspensión del debate de la reforma a la salud, el ministro del Interior, Armando Benedetti (@AABenedetti), aseguró que hay un bloqueo institucional en el Congreso, por lo que anunció que denunciará a los congresistas de la Comisión Séptima: “Están quebrantando… pic.twitter.com/b4WTG7hCZg — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 6, 2025

