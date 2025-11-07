Golpe al GAOr Bloque Central Isaías Pardo en el Huila

El Ejército Nacional adelantó una operación en la vereda La Unión, zona rural del municipio de Aipe en el departamento del Huila donde, en un trabajo en equipo y de integración de capacidades, se afectó a un componente del grupo armado organizado residual Bloque Central Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruíz, compañía móvil Julián González.

Durante el procedimiento fueron capturados en flagrancia cinco personas. No obstante, tras las audiencias preliminares, dos de ellas recuperaron su libertad por decisión judicial.

De igual manera, cuatro menores de edad fueron recuperados, quedando bajo protección de la autoridad competente para la garantía y restablecimiento de sus derechos.

Esta acción pone de manifiesto la grave y sistemática vulneración a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, evidenciada en el reclutamiento ilícito de jóvenes para fines delictivos.

En el lugar se incautaron cinco armas largas, seis armas cortas, una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, dos granadas de aturdimiento, munición, proveedores, chalecos, equipos de radiocomunicación, binoculares, pancartas alusivas al grupo armado ilegal.

Así mismo, entre el material también fue hallado un dron, medio tecnológico empleado para labores de reconocimiento, vigilancia de rutas y atentados contra la Fuerza Pública.

