Sigue la disputa por la rectoría de la Universidad del Atlántico

Continúa la disputa por el nombramiento de Leyton Barrios como rector de la Universidad del Atlántico.

Después de que un Comité Electoral del alma mater, conformado por un representante de docentes, un representante de estudiantes y el vicerrector de Docencia, declaró nula la elección y ordenó la vacancia absoluta del cargo, la institución se pronunció sobre la situación.

A través de un comunicado, la Oficina Jurídica de la universidad dio a conocer que radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía por los delitos de prevaricato por acción y usurpación de funciones públicas contra dicho Comité Electoral.

De acuerdo con la institución, lo que se busca es que la justicia investigue cualquier presunta irregularidad en la resolución atribuida a las personas que aseguraron ser miembros del Comité.

Asimismo, indicaron que el mismo no era competente para expedir actos sobre la elección y que los conflictos sobre la misma debían ser resueltos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

“La denuncia se fundamenta en que, a la fecha de expedición del mencionado documento, el Comité Electoral había perdido competencia funcional y temporal, dado que el proceso electoral culminó con la elección del rector Leyton Barrios Torres, formalizada mediante el Acuerdo Superior No. 000032 del 27 de octubre de 2025, acto administrativo que goza de presunción de legalidad”, explicaron.

Adicionalmente, advirtieron que, una de las personas firmantes no ostentaba el cargo de Vicerrector de Docencia al momento de suscribir dicha resolución, por lo que, según el alma mater, “su intervención carece de sustento jurídico y vulnera los principios de legalidad y competencia administrativa”.

